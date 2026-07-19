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Pred veliko superfinale "Elite 9" koje sutra možete pratiti uživo na sajtu Kurira, voditelj Milan Milošević je otvorio vrata svog doma i ugostio novinarsku ekipu. Tom prilikom je govorio o najburnijim odnosima koji su obeležili ovu sezonu.

Takođe, nagovestio je da završnica rijalitija može doneti velika iznenađenja.

1/4 Vidi galeriju Milan Milošević Foto: Printscreen Pink

Milan je u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" istakao da je deveta sezona donela nastavak priče koja je publiku intrigirala još od prethodne dve sezone.

- Svaki put kad krene nova sezona, kažemo da nema dalje. Međutim, bilo je logično da se priča koja je započeta pre dve godine nastavi, da dođu Asmin i Stanija ovde, da se sa Aneli svi sretnu oči u oči, da razreše tu životnu priču, kako kažu, međutim ništa nije rešeno. Umešala se tu sad Maja, priča se svela na Maju i Asmina, ali mislim da glavna tema, priča između Asmina i Aneli, nije rešena. Oni su, kao, zbog toga tu došli. To bi moglo lagano da se nastavi i u desetoj sezoni, ja sam uvek za dobre životne priče - počeo je Milošević.

O vezi Maje i Asmina

On ističe da veza Maje i Asmina nema budućnost.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Mislim da su se Maja i Asmin totalno pogubili, da su spoj dva nespojiva bića, dve jednake energije. On je preljubomoran, ona preljubomorna... Inat veliki, on je sinoć meni u intervjuu rekao da će u ponedeljak znati da li im veza ima perspektivu. Mislim da se on totalno pogubio, to nije onaj Asmin sa početka. Veze nema, nema ni stava, ništa... Jednostavno, nije to taj čovek - iskren je bio Milan.

Priču je nastavio sa naglaskom na to da je njihova veza od samog početka krenula iz pogrešnih razloga.

- Sviđa mu se Maja, međutim svestan je više da je Maja sa njim ušla iz inata u vezu. To je sama rekla, živa istina. Da je Stanija lepo sa njom, da nije krenula niže da je udara, ova nikad ne bi ušla s Asminom u vezu - rekao je Milošević.

"Stanija je jedina držala svoj stavr"

Voditelj se osvrnuo na Staniju Dobrojević istakavši da smatra da je nju mnogo porazilo to što je doživela od Asmina.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Stanija mi je delovala stameno, jedina koja je držala svoj stav. Mislim da ju je mnogo porazilo to što je doživela od Asmina, te uvrede na račun njenog oca, ona se tome nije nadala. Uvrede na račun majke, brata... Morbidnosti. To sve Asmin ne misli, ja sam siguran. On je malo čudan čovek, on to kaže, za pet minuta se pokaje, ali ne može to da povuče sad zbog Maje. Maja njega tera da vređa Staniju. Maja hoće da on dokazuje da je ona njemu najbitnija, ona tera svoj inat, takva je godinama - rekao je Milan.

"To neće trajati ni dana"

Milošević veruje da veza Maje i Asmina neće trajati ni dana, bez obzira na okolnosti.

- Ta priča nikuda ne vodi, to neće trajati ni dana, bez obzira na porodice. Njih dvoje ne mogu jedno sa drugim, to je nespojiv spoj. To može da traje još par se*sualnih odnosa kada izađu, to je to - bio je iskren.

Važan apel publici

Na kraju, Milan je uputio apel publici i istakao da će njihovi glasovi uticati na proglašenje pobednika.

Foto: Nemanja Nikolić

- Ne znam tačno koliko će biti superfinalista, ali biće puno ostrvo. Ulaze u borbu za prvo mesto, samo jedan može biti na tronu, sve je do gledalaca. Vi glasate, vi dovodite jednog od njih do trona. Može biti velikih iznenađenja, sve je do vaših poruka, novca koliko ste spremili... Videćemo sutra. Ne časite časa, nemojte posle đavo da vam bude kriv: "Jao, ovaj moj nije prošao". Mora da se glasa, da se šalju poruke ako želite da privedemo ovo takmičenje kraju onako kako ste vi zamislili, da vaš favorit bude na tronu - zaključio je voditelj u pomenutoj emisiji.

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