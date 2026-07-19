U OVOM LUKSUZU ŽIVI MILAN MILOŠEVIĆ! Kupio kuću na tri sprata, sve pršti od skupih detalja, a sada je prvi put pokazao javno svaki kutika
Voditelj najgledanijeg rijalitija "Elita", Milan Milošević, ugostio je ekipu emisije "Premijera – Vikend specijal" i prvi put otvorio vrata svog doma za kamere Pink televizije. Gledaoci su imali priliku da zavire u njegovu privatnu oazu, koja odiše svetlim tonovima, minimalizmom i pažljivo odabranim detaljima.
Čim je otvorio vrata svog doma, Milan je kroz osmeh poručio:
* Na zlo ste me naveli - našalio se voditelj, pre nego što je pokazao kako izgleda njegov život daleko od kamera.
Na prvi pogled jasno je da u kući dominiraju svetle nijanse, prostrane prostorije i moderan enterijer. Dnevni boravak povezan je sa trpezarijom i kuhinjom, a posebnu pažnju privlače veliki televizor, vitrina sa dekoracijom i policama ispunjenim skupocenim vinima, kao i brojni morski detalji koji prostoru daju posebnu toplinu. Tokom snimanja kadar su ukrali i Milanovi kućni ljubimci.
Oduvek je želeo ovakvu kuću
Milan je za Pink televiziju otkrio da je upravo ovakav stil uređenja oduvek želeo.
* Podseća me to na more, morski fazon, minimalizam. Sve mi je u svetlim tonovima, tako volim, opuštaju me ove boje. Kuća je na tri nivoa - rekao je voditelj dok je ekipi pokazivao prostorije.
Iako priznaje da nije veliki kuvar, jedno priprema bez greške.
* Tu sam najspretniji. Mnogo dobro kuvam kafu. U trpezariji ručam, ali najčešće stavim na tacnu pa jedem u dnevnom boravku - rekao je kroz smeh, pokazujući prostoriju u kojoj, kako kaže, provodi najviše vremena.
Tokom obilaska kuće otkrio je i da je upravo angažman u rijalitiju promenio njegov život iz korena.
* Zvali su me 2017. godine da uđem u "Zadrugu" i tada se promenio moj život. Kupio sam kuću prvi put u životu, zato preporučujem svima koji žele da urade nešto u životu i ostvare karijeru da se prijave za učešće u "Eliti". Dobiješ limun, pa ili napraviš limunadu ili ga pustiš da propadne i ne dobiješ ništa - iskreno je ispričao Milan.
Da rijaliti ne prati samo kada je na poslu, pokazao je i detaljem koji je mnoge nasmejao. U dnevnoj sobi televizor je bio uključen na program TV Pink, a Milan priznaje da se od "Elite" gotovo i ne odvaja.
* Stalno gledam "Elitu", i na drugim televizorima su mi uključeni strimovi. Za mene ništa drugo i ne postoji – TV Pink i strimovi "Elite" - poručio je voditelj.
Svetao enterijer, pažljivo uređena kuhinja, prostrana trpezarija, dekorativne police, bogata kolekcija vina i opuštena atmosfera ostavili su snažan utisak, a gledaoci su prvi put imali priliku da vide kako izgleda privatna oaza čoveka koji godinama vodi jedan od najgledanijih rijaliti programa u regionu.
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