Slušaj vest

Voditelj najgledanijeg rijalitija "Elita", Milan Milošević, ugostio je ekipu emisije "Premijera – Vikend specijal" i prvi put otvorio vrata svog doma za kamere Pink televizije. Gledaoci su imali priliku da zavire u njegovu privatnu oazu, koja odiše svetlim tonovima, minimalizmom i pažljivo odabranim detaljima.

Čim je otvorio vrata svog doma, Milan je kroz osmeh poručio:

* Na zlo ste me naveli - našalio se voditelj, pre nego što je pokazao kako izgleda njegov život daleko od kamera.

Na prvi pogled jasno je da u kući dominiraju svetle nijanse, prostrane prostorije i moderan enterijer. Dnevni boravak povezan je sa trpezarijom i kuhinjom, a posebnu pažnju privlače veliki televizor, vitrina sa dekoracijom i policama ispunjenim skupocenim vinima, kao i brojni morski detalji koji prostoru daju posebnu toplinu. Tokom snimanja kadar su ukrali i Milanovi kućni ljubimci.

Foto: Printscreen

Oduvek je želeo ovakvu kuću

Milan je za Pink televiziju otkrio da je upravo ovakav stil uređenja oduvek želeo.

* Podseća me to na more, morski fazon, minimalizam. Sve mi je u svetlim tonovima, tako volim, opuštaju me ove boje. Kuća je na tri nivoa - rekao je voditelj dok je ekipi pokazivao prostorije.

Iako priznaje da nije veliki kuvar, jedno priprema bez greške.

* Tu sam najspretniji. Mnogo dobro kuvam kafu. U trpezariji ručam, ali najčešće stavim na tacnu pa jedem u dnevnom boravku - rekao je kroz smeh, pokazujući prostoriju u kojoj, kako kaže, provodi najviše vremena.

Tokom obilaska kuće otkrio je i da je upravo angažman u rijalitiju promenio njegov život iz korena.

* Zvali su me 2017. godine da uđem u "Zadrugu" i tada se promenio moj život. Kupio sam kuću prvi put u životu, zato preporučujem svima koji žele da urade nešto u životu i ostvare karijeru da se prijave za učešće u "Eliti". Dobiješ limun, pa ili napraviš limunadu ili ga pustiš da propadne i ne dobiješ ništa - iskreno je ispričao Milan.

Foto: Printscreen

Da rijaliti ne prati samo kada je na poslu, pokazao je i detaljem koji je mnoge nasmejao. U dnevnoj sobi televizor je bio uključen na program TV Pink, a Milan priznaje da se od "Elite" gotovo i ne odvaja.

* Stalno gledam "Elitu", i na drugim televizorima su mi uključeni strimovi. Za mene ništa drugo i ne postoji – TV Pink i strimovi "Elite" - poručio je voditelj.

Svetao enterijer, pažljivo uređena kuhinja, prostrana trpezarija, dekorativne police, bogata kolekcija vina i opuštena atmosfera ostavili su snažan utisak, a gledaoci su prvi put imali priliku da vide kako izgleda privatna oaza čoveka koji godinama vodi jedan od najgledanijih rijaliti programa u regionu.

1/6 Vidi galeriju Kuća Milana Miloševića Foto: Printscreen

Pogledajte dodatni snimak: