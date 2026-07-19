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Nakon što je kaverom pesme "Tuga mojih dana" osvojila publiku i ostvarila zapažene reakcije na društvenim mrežama, Marijana Katić predstavila je novu pesmu "Mon Chéri", kojom je još jednom potvrdila da gradi prepoznatljiv muzički pravac i da iz projekta u projekat podiže lestvicu.

Ovoga puta pažnju ne privlači samo pesma, već i spot koji već na prvi pogled ostavlja utisak ozbiljne filmske produkcije. Kamere su bile postavljene u čuvenoj vili na Neimaru, jednoj od najraskošnijih i najintrigantnijih kuća u Beogradu. Vila, o kojoj se godinama govori zbog svoje bogate istorije, impresivne arhitekture i gotovo nestvarnog izgleda, pokazala se kao idealna scenografija za Marijaninu novu muzičku priču.

1/5 Vidi galeriju Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Mermerni enterijer, monumentalni klavir, luksuzni saloni, stotine sveća i pažljivo osmišljeni stajlinzi pretvorili su svaki kadar u pravu filmsku scenu. Spot odiše elegancijom i emocijom, a vizuelna priča savršeno prati atmosferu pesme, ostavljajući utisak produkcije kakva se retko viđa na domaćoj muzičkoj sceni.

Ipak, najveće iznenađenje dolazi upravo od Marijane. Još tokom snimanja kavera za pesmu "Tuga mojih dana" pokazala je da ume da iznese snažnu emociju pred kamerama, kada je jednu od najzahtevnijih scena odigrala potpuno prirodno, bez veštačkih suza. U "Mon Chéri" otišla je korak dalje.

Njena ekspresija, pokreti i način na koji je iznela čitavu priču ostavljaju utisak da se pred kamerom oseća kao kod kuće. Svaki kadar izgleda uverljivo, bez prenaglašene glume, zbog čega su se već pojavili komentari da bi se, osim na muzičkoj sceni, odlično snašla i u svetu filma ili televizijskih serija. Ako je ovaj spot bio svojevrsna glumačka proba, Marijana ju je položila sa čistom desetkom.

1/6 Vidi galeriju Marijana Katić Foto: Privatna arhiva, Printscreen

Pesmom "Mon Chéri" pevačica je ostala dosledna sebi i svom muzičkom izrazu, ne pokušavajući da prati prolazne trendove, već gradeći prepoznatljiv stil po kojem je publika sve više prepoznaje. Emocija, moderna produkcija i upečatljiva vizuelna priča spojili su se u izdanje koje ima sve predispozicije da pronađe put do publike.

Sudeći po prvim reakcijama, Marijana je još jednom opravdala velika očekivanja. Nakon uspeha pesme "Tuga mojih dana", "Mon Chéri" predstavlja logičan nastavak njenog muzičkog puta, ali i potvrdu da je pred njom period u kojem će se o njenim projektima tek govoriti.

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