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Prava drama se odigrala na nastupu pevačice Dare Bubamare u Crnoj Gori. Dok je nastupala u poznatom baru na plaži, atmosfera je bila usijana, a u tom trenutku je iznenada uletela policija.

Organi reda su reagovali i prekinuli njen koncert, nakon čega je muzika istog trenutka ugašena.

Kako piše Blic, čitava situacija odigrala se u svega nekoliko minuta. Pripadnici policije i interventne jedinice ušli su u lokal, prekinuli Darin nastup i započeli legitimisanje i pretres gostiju.

Kontrola je trajala oko pola sata, nakon čega su policijski službenici dali dozvolu da muzika bude nastavljena. Iako je program nastavljen, policija je još neko vreme ostala ispred lokala. Prema dostupnim informacijama, niko nije priveden, niti je tokom kontrole pronađeno bilo šta sporno.

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Policija je, prema pisanju pomenutog medija, uletela u bar na plaži zbog racije koju je sprovela, a po završetku, Dara je ponovo nastavila svoj nastup pesmom: "Ne može nam niko ništa".

- Meni stalno prave neke probleme, ali ne može mi niko ništa - rekla je pevačica.

Dara otkazala nastupe u Budvi

Podsetimo, Dara Bubamara leto provodi radno, a poneke trenutke, kada je na primorju, koristi da se okupa i osunča.

Društvo joj pravi i njen novi, znatno mlađi momak, od kog se ne odvaja otkako su stupili u vezu.

Darine objave iz Crne Gore privukle su veliku pažnju na društvenim mrežama, a sada je iznenadila sve kada je otkrila da je otkazala sva gostovanja u jednom poznatom lokalu u Budvi.

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Boba Nikolić

- Saopštenje: Dragi moji, zbog neprofesionalnosti menadžmenta kluba otkazujem sve njihove sledeće nastupe u Crnoj Gori - poručila je Dara Bubamara i potom objavila spisak svih planiranih nastupa za dalji period, gde možemo videti da nema pomenutog kluba.

Šta se tačno dogodilo, Dara Bubamara nije detaljnije otkrivala, već je rešila da razlog zadrži za sebe.

Racija u Crnoj Gori upala i njenom kolegi

Podsetimo, policija je tokom racije u klubu u Sutomoru kaznila Desingericu zbog nedostatka ličnih dokumenata. U noći između petka i subote došlo je do policijske kontrole u jednom noćnom klubu u Sutomoru, u kojem je u tom trenutku nastupao Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, saznaje Kurir.

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

Prema informacijama do kojih smo došli, policija je tokom racije privela nekoliko osoba radi utvrđivanja identiteta, među kojima je bio i popularni reper. Kako je naknadno potvrđeno u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Desingerica je kažnjen novčanom kaznom od 200 evra jer kod sebe nije imao lična dokumenta.

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