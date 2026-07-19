OTAC JOJ BRANIO DA PEVA, ZA PRVU PLOČU PRODALI DVE KRAVE Šok ispovest rodnog sela Biljane Jevtić: Čuvala stoku, imala teško detinjstvo, OVO joj je bilo najteže
Pevačica Biljana Jevtić na domaćoj javnoj sceni postoji decenijama, a pre nego što je došla do estradnog vrha, njen put je počeo iz sela po imenu Grejač gde je provela svoje detinjstvo.
Komšije i žitelji ovog mesta otvorili su dušu i prisetili se Biljinog odrastanja. Otkrili su ko je u kući bio strog, ali i ko je najviše doprineo njenom uspehu.
Veliki talenat naše pevačice mogao je da se nasluti dok je još bila dete, ali i pored toga, njen ulazak u svet muzike nije išao baš lako, budući da joj je otac bio i te kako strog. Kao glava kuće, držao se starih, patrijarhalnih pravila.
"Pod strogom kontrolom"
Biljina najbolja drugarica, koja živi odmah preko puta rodne kuće pevačice, iznela je pojedine detalje iz doma Jevtića.
- Za njenu karijeru i uspeh zaslužna je njena mama Dobrila, jer otac je bio nešto sasvim drugo. On je bio mnogo strog čovek i obe ih je držao strogo. Uvek je bilo, to su ženska deca, ne može ona da se pomeri odavde. Obe sestre su bile dobri đaci, Biljana je upisala i fakultet, a mlađa sestra je završila za vođu mašine u duvanskoj industriji i sad je pred penzijom. Bile su pod strogom kontrolom, sve dok mama nije insistirala da Bilja krene da peva. I teta Dobrila je bila talentovana, Biljana je od nje nasledila glas, ali u ono vreme teta Dobrila, kao seoska žena, nije mogla da peva. Kod Bilje je prepoznala taj dar i bila je potpuno u pravu - rekla je ona za Blic.
"Čuvali smo stoku zajedno"
Meštani se kroz osmeh sećaju perioda kada je Biljana živela u ovom selu. Oni ističu da se pevačica nikada nije stidela seoskih poslova.
- Od prvih dana, neće Bilja da zameri ako kažem, mi smo zajedno izlazili da čuvamo stoku tu u selu. I mi se toga ne stidimo, eto mi smo već ljudi u ozbiljnim godinama, imamo porodice, ali umeli smo zajednički da provodimo detinjstvo u šljivaku i u vinogradu, da se družimo - prisetio se njen drug iz detinjstva.
Uprkos tome što joj je otac bio storg, meštanin je objasnio da je Biljana već u sedmom i osmom razredu počela da peva na igrankama, disko večerima i susretima sela.
Kako kaže, čim bi ona zapevala, znalo se da Grejač i Drenovac odnose sve poene. Ipak, kako bi dospela na jugoslovensku scenu, njihovu porodicu je to koštao mnogo. Zbog toga su njeni roditelji morali da podnesu veliku žrtvu, a prijatelji se sada sećaju šta je tada rekao Biljin deda Rata:
- Velika je bila ta država Jugoslavija i trebala je podrška roditelja. Sećam se, deda Rata pokojni je rekao: "Boga mi, ova prva ploča, odoše dve krave!" Sve je to imalo svoju cenu. Ali njen talenat i divan glas učinili su da Biljana bude ono što je i danas, rame uz rame sa jednom Lepom Lukić i najvećim imenima.
Ovako je ona izgledala na početku karijere:
Aca Ilić morao da se pokaže pred rodbinom
Pevačica je osamdesetih bila velika zvezda i važila je za jednu od najlepših pevačica. Njeni prijatelji iz sela su vodili računa ko će joj se približiti, a onda se pojavio Aleksandar Aca Ilić, koji je prvo morao da se dokaže pred njenom rodbinom.
- Dobro pitanje kako smo reagovali na Acu - rekao je Biljin drug za pomenuti medij, pa nastavio:
- On je u to vreme služio vojsku u Nišu i bio je u Domu vojske. Pošto se već dobro znao sa Biljom, često je boravio kod njene pokojne teta Dane. A tamo su se spremale predivne sarme i punjene paprike... Ko prođe ispit kod pokojne baba Dane, taj je prošao! Mi smo znali – ako baba Dana kaže okej, onda je to to.
Meštani su rekli da su kasnije čak i prisustvovali i zvaničnoj prosidbi kada su tu bili i Acini roditelji iz Gornjeg Milanovca, a jedan od drugova je celu veridbu i usnimio kamerom.
Sama brine o domaćinstvu
Iako u Beogradu živi u prostranoj kući, Biljanina prijateljica ističe da pevačica, za razliku od mnogih estradnih zvezda, nema kućnu pomoćnicu, već se sama brine o domaćinstvu.
Kada sa suprugom Acom i sinom Ivanom dođe u rodni kraj, redovno svrati do seoske prodavnice, pozdravi komšije i meštane, obiđe crkvu kojoj godinama pomaže i rado provodi vreme sa ljudima iz svog kraja. Ipak, ti dolasci danas su joj mnogo teži, otkako je ostala bez majke Dobrile.
- Teško joj je, mnogo teško. Skoro smo pričale na tu temu i ona mi kaže: "Jao, mnogo volim ovaj kraj, ali mi je prazna kuća. Baš im je teško". Onakve žene kao što je bila teta Dobrila neće biti skoro, nju su svi voleli i u porodici i u okolini - rekla je njena prva komšinica.
Ovo joj je bilo najteže
Jedan od meštana se prisetio trenutka kada je teta Dobrina preminula.
- U trenutku kad je teta Dobrila, nažalost, otišla, ja sam bio kod sina u Poljskoj i uputio sam joj telegram saučešća. Bilja mi je tada napisala: "Kako je tek meni, komšija, ja sam sa porodicom u Australiji". To je ono najteže i to je trebalo izdržati. Posao im je takav, turneja je odavno bila ugovorena, a ona se tamo na kraj sveta ubila od plakanja. To dobro pamtim - zaključio je on za pomenuti medij.
"Ležala je kao jagnje"
Emotivni udarci dogdili su se na životnom putu Biljane Jevtić koja je nedavno rešila da otvori dušu i otkrije istinu iz svoje prošlosti.
Naime, pevačica nije mogla da prisustvuje sahrani svoje majke jer je u tom momentu bila na turneji u Australiji. Zbog velike razdaljine i neodloživih obaveza u Australiji, pevačica je bila sprečena da lično isprati majku na večni počinak.
Dok se sećala ovog teškog dana, Bilja je na ivici suza ispričala da je u vreme sahrane besciljno šetala jer nije znala šta sa sobom da radi od silne tuge.
Tada je odlučila da pozove sestru i zamolila je da svi prisutni izađu iz sobe. Tog momenta, Bilja ju je pozvala preko video poziva i poslednji put videla svoju majku koja se nalazila u sanduku.
- Ja sam išla u Australiju na turneju, samo što sam stigla tamo, javili su mi da se to desilo. Ja nikada nisam pričala jednu stvar, kada je bila sahrana taj dan, ja sam šetala i nisam znala šta da radim. Ja sam tada zvala svoju sestru jer nisam bila na sahrani, zamolila sam je da svi izađu iz sobe jer je to u selu sve je otvoreno, ja sam se preko videa uključila i videla se sa svojom majkom, koja je kao jedno jagnje ležala, rekla sam joj, majko oprosti mi ako sam ja nešto zgrešila. To je bio najteži trenutak u svom životu - pričala je Bilja.
- Najteže mi je bilo kada sam se vratila i kada sam otišla tamo, tada sam se raspala. Moja majka je bila svesna svega, bila je bolesna, sve je to život, šta da se radi - ispričala je pevačica za "Premijeru - Vikend Specijal".
Teško detinjstvo
Danas Bilja sa svojim suprugom živi u luksuznoj kući, ali ona nikada nije krila da je nekada živela u teškom siromaštvu sa desetočlanom porodicom.
- Kada sam se rodila da je bilo nas desetoro. Bio je moj otac, moja majka, baba, prababa, stric i tu još neki stariji ljudi i ja i moja sestra kao najmlađe. Mi smo svi živeli u jednoj maloj kući, bile su dve sobe i jedan mali hodnik. Tada nije bilo betona, već zemljani pod. U jednoj sobi smo spavali nas četvoro, sestra i ja, otac i majka, a ovamo u drugoj sobi njih šestoro. Tako smo živeli, ali smo bili srećni - pričala je Biljana jednom prilikom za Blic.
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