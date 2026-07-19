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Pevačica Biljana Jevtić na domaćoj javnoj sceni postoji decenijama, a pre nego što je došla do estradnog vrha, njen put je počeo iz sela po imenu Grejač gde je provela svoje detinjstvo.

Komšije i žitelji ovog mesta otvorili su dušu i prisetili se Biljinog odrastanja. Otkrili su ko je u kući bio strog, ali i ko je najviše doprineo njenom uspehu.

Veliki talenat naše pevačice mogao je da se nasluti dok je još bila dete, ali i pored toga, njen ulazak u svet muzike nije išao baš lako, budući da joj je otac bio i te kako strog. Kao glava kuće, držao se starih, patrijarhalnih pravila.

1/5 Vidi galeriju Biljana Jevtić Foto: Kurir Televizija, Printscreen

"Pod strogom kontrolom"

Biljina najbolja drugarica, koja živi odmah preko puta rodne kuće pevačice, iznela je pojedine detalje iz doma Jevtića.

- Za njenu karijeru i uspeh zaslužna je njena mama Dobrila, jer otac je bio nešto sasvim drugo. On je bio mnogo strog čovek i obe ih je držao strogo. Uvek je bilo, to su ženska deca, ne može ona da se pomeri odavde. Obe sestre su bile dobri đaci, Biljana je upisala i fakultet, a mlađa sestra je završila za vođu mašine u duvanskoj industriji i sad je pred penzijom. Bile su pod strogom kontrolom, sve dok mama nije insistirala da Bilja krene da peva. I teta Dobrila je bila talentovana, Biljana je od nje nasledila glas, ali u ono vreme teta Dobrila, kao seoska žena, nije mogla da peva. Kod Bilje je prepoznala taj dar i bila je potpuno u pravu - rekla je ona za Blic.

"Čuvali smo stoku zajedno"

Meštani se kroz osmeh sećaju perioda kada je Biljana živela u ovom selu. Oni ističu da se pevačica nikada nije stidela seoskih poslova.

- Od prvih dana, neće Bilja da zameri ako kažem, mi smo zajedno izlazili da čuvamo stoku tu u selu. I mi se toga ne stidimo, eto mi smo već ljudi u ozbiljnim godinama, imamo porodice, ali umeli smo zajednički da provodimo detinjstvo u šljivaku i u vinogradu, da se družimo - prisetio se njen drug iz detinjstva.

1/5 Vidi galeriju Biljana Jevtić važi za humanu damu Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Uprkos tome što joj je otac bio storg, meštanin je objasnio da je Biljana već u sedmom i osmom razredu počela da peva na igrankama, disko večerima i susretima sela.

Kako kaže, čim bi ona zapevala, znalo se da Grejač i Drenovac odnose sve poene. Ipak, kako bi dospela na jugoslovensku scenu, njihovu porodicu je to koštao mnogo. Zbog toga su njeni roditelji morali da podnesu veliku žrtvu, a prijatelji se sada sećaju šta je tada rekao Biljin deda Rata:

- Velika je bila ta država Jugoslavija i trebala je podrška roditelja. Sećam se, deda Rata pokojni je rekao: "Boga mi, ova prva ploča, odoše dve krave!" Sve je to imalo svoju cenu. Ali njen talenat i divan glas učinili su da Biljana bude ono što je i danas, rame uz rame sa jednom Lepom Lukić i najvećim imenima.

Ovako je ona izgledala na početku karijere:

1/9 Vidi galeriju Biljana Jevtić nekad i sad Foto: Youtube Printscreen, Pritnscreen

Aca Ilić morao da se pokaže pred rodbinom

Pevačica je osamdesetih bila velika zvezda i važila je za jednu od najlepših pevačica. Njeni prijatelji iz sela su vodili računa ko će joj se približiti, a onda se pojavio Aleksandar Aca Ilić, koji je prvo morao da se dokaže pred njenom rodbinom.

- Dobro pitanje kako smo reagovali na Acu - rekao je Biljin drug za pomenuti medij, pa nastavio:

- On je u to vreme služio vojsku u Nišu i bio je u Domu vojske. Pošto se već dobro znao sa Biljom, često je boravio kod njene pokojne teta Dane. A tamo su se spremale predivne sarme i punjene paprike... Ko prođe ispit kod pokojne baba Dane, taj je prošao! Mi smo znali – ako baba Dana kaže okej, onda je to to.

1/5 Vidi galeriju Pevač ume da proceni situaciju Foto: Marko Karovic, Printscreen

Meštani su rekli da su kasnije čak i prisustvovali i zvaničnoj prosidbi kada su tu bili i Acini roditelji iz Gornjeg Milanovca, a jedan od drugova je celu veridbu i usnimio kamerom.

Sama brine o domaćinstvu

Iako u Beogradu živi u prostranoj kući, Biljanina prijateljica ističe da pevačica, za razliku od mnogih estradnih zvezda, nema kućnu pomoćnicu, već se sama brine o domaćinstvu.

Foto: Printscreen

Kada sa suprugom Acom i sinom Ivanom dođe u rodni kraj, redovno svrati do seoske prodavnice, pozdravi komšije i meštane, obiđe crkvu kojoj godinama pomaže i rado provodi vreme sa ljudima iz svog kraja. Ipak, ti dolasci danas su joj mnogo teži, otkako je ostala bez majke Dobrile.

- Teško joj je, mnogo teško. Skoro smo pričale na tu temu i ona mi kaže: "Jao, mnogo volim ovaj kraj, ali mi je prazna kuća. Baš im je teško". Onakve žene kao što je bila teta Dobrila neće biti skoro, nju su svi voleli i u porodici i u okolini - rekla je njena prva komšinica.

Ovo joj je bilo najteže

Jedan od meštana se prisetio trenutka kada je teta Dobrina preminula.

- U trenutku kad je teta Dobrila, nažalost, otišla, ja sam bio kod sina u Poljskoj i uputio sam joj telegram saučešća. Bilja mi je tada napisala: "Kako je tek meni, komšija, ja sam sa porodicom u Australiji". To je ono najteže i to je trebalo izdržati. Posao im je takav, turneja je odavno bila ugovorena, a ona se tamo na kraj sveta ubila od plakanja. To dobro pamtim - zaključio je on za pomenuti medij.

"Ležala je kao jagnje"

Emotivni udarci dogdili su se na životnom putu Biljane Jevtić koja je nedavno rešila da otvori dušu i otkrije istinu iz svoje prošlosti.

Naime, pevačica nije mogla da prisustvuje sahrani svoje majke jer je u tom momentu bila na turneji u Australiji. Zbog velike razdaljine i neodloživih obaveza u Australiji, pevačica je bila sprečena da lično isprati majku na večni počinak.

Dok se sećala ovog teškog dana, Bilja je na ivici suza ispričala da je u vreme sahrane besciljno šetala jer nije znala šta sa sobom da radi od silne tuge.

Tada je odlučila da pozove sestru i zamolila je da svi prisutni izađu iz sobe. Tog momenta, Bilja ju je pozvala preko video poziva i poslednji put videla svoju majku koja se nalazila u sanduku.

Foto: Damir Dervišagić

- Ja sam išla u Australiju na turneju, samo što sam stigla tamo, javili su mi da se to desilo. Ja nikada nisam pričala jednu stvar, kada je bila sahrana taj dan, ja sam šetala i nisam znala šta da radim. Ja sam tada zvala svoju sestru jer nisam bila na sahrani, zamolila sam je da svi izađu iz sobe jer je to u selu sve je otvoreno, ja sam se preko videa uključila i videla se sa svojom majkom, koja je kao jedno jagnje ležala, rekla sam joj, majko oprosti mi ako sam ja nešto zgrešila. To je bio najteži trenutak u svom životu - pričala je Bilja.

- Najteže mi je bilo kada sam se vratila i kada sam otišla tamo, tada sam se raspala. Moja majka je bila svesna svega, bila je bolesna, sve je to život, šta da se radi - ispričala je pevačica za "Premijeru - Vikend Specijal".

Teško detinjstvo

Danas Bilja sa svojim suprugom živi u luksuznoj kući, ali ona nikada nije krila da je nekada živela u teškom siromaštvu sa desetočlanom porodicom.

- Kada sam se rodila da je bilo nas desetoro. Bio je moj otac, moja majka, baba, prababa, stric i tu još neki stariji ljudi i ja i moja sestra kao najmlađe. Mi smo svi živeli u jednoj maloj kući, bile su dve sobe i jedan mali hodnik. Tada nije bilo betona, već zemljani pod. U jednoj sobi smo spavali nas četvoro, sestra i ja, otac i majka, a ovamo u drugoj sobi njih šestoro. Tako smo živeli, ali smo bili srećni - pričala je Biljana jednom prilikom za Blic.

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