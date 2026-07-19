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Mediji danima unazad spekulišu o prirodi odnosa Anđele Đuričić i Filipa Cara. Njen odlazak u Crikvenicu, pogrejao je glasine da su među njima sevnule varnice, te da je nakon raskida sa Nenadom Marinkvovićem Gastozom, otpočela novu vezu. Ovim nagađanjima je Car nedavno stao na put, ističući da su samo prijatelji, a sad je progovorila i ona.

Anđela Đuričić je rešila da stane na put nagađanjima i okonša spekulacije, te je otkrila u kakvom je sada odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, te je i otkrila da li je njihovo pomirenje moguće.

- Što se Nenada tiče, mi nismo zajedno već neko vreme i tako je trebalo da bude. To ne znači da smo mi sada neprijatelji. To je jedan zaista lep period mog života, ne bi toliko trajalo, da nije valjalo.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir

- Ne mislim. Znam da mi niko ne veruje kad to kažem, ali zaista ne mislim da će doći do pomirenja. Svaki put je bilo ''nikad'', pa se ponovo desilo. Ne razmišljam u tom smeru, treniram, putujem i uživam, zaista ne mislim o tome. Nas dvoje nismo sada u svađi, rastali smo se u korektnim odnosima, to je istina.

O odnosu sa Filipom Carem

Anđela Đuričić otkrila je na kakvoj je relaciji sa Filipom Carem, te je priznala kako je došlo do toga da ga poseti u Crikvenici gde živi sa porodicom, kao i kako su proveli zajedničko vreme.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

- Što se Cara i mene tiče, mi se družimo, on je mene uvek podržavao, igrali smo tiktok mečeve, bili smo u kontaktu. Do sada nismo imali mogućnost da se vidimo, kada sam bila sam kod drugarice u Sloveniji, ukazala se prilika da odem u Crikvenicu. Da je trebalo, desilo bi se nešto između Cara i mene, to je tako. Zaista nemam razlog da lažem, ne dešava se ništa među nama, osim prijateljskog odnosa. Bila sam dugo sa Gastozom, ipak treba da prođe neki period da bih ušla u neki novi odnos. Ne pričam sad za Cara, već za nekog novog ko će doći u moj život. Trenutno nisam spremna za nove ljubavi. Zaista nije moguće da mi se desi neko novi, ne idem iz veze u vezu. Kada budem emotivno slobodna, onda će to doći, kada bude pravo vreme. Trenutno se družim sa prijateljicama, putujem i radim stvari koje me ispunjavaju. Imam više slobodnog vremena nego ikad i trudim se u potpunosti da iskoristim vreme za sebe i drage ljude. Što se tiče Cara i mene, zaista ne postoji ništa. Nema tu ničega. Eto, pustićemo vreme, pa ćete i sami videti svi da među nama ne postoji ništa - rekla je Anđela u emisiji "Premijera - vikend specijal".

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