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Bora Santana otvorio je dušu na niz tema nakon učestvovanja u "Eliti 9", pa se dotakao bivše supruge Milice Kemez, favorita za finale rijalitija i planova. Ističe da je izvestan njegov put u Zanzibar, pa je progovorio o poslovnoj ponudi koja je vezana za tu državu.

- Odmah sam došao sebi, kad je spoljni svet u pitanju. Ovde na vikendici ću uživati, gledam svetsko prvenstvo, iz rijalitija izvlačim samo pozitivno. Vikendica je moja oaza mira, pogled na crkvu, tu se osećam najbolje. Ovo je jedno od mojih lošijih učestvovanja u rijalitiju, ali nije najlošije. Čovek treba biti samokritičan. Život je to, to sam ja, kakav sam, takav sam, pokajem se zbog svojih grešaka - rekao je Bora Santana po ispadanju iz "Elite" svestan ogromnog broja loših komentara od strane publike.

- Porodica mi je odmah došla, skupili smo se. Zamerili su mi nekoliko stvari, nisu to očekivali od mene. Kad je nešto dobro svi su tu, a kad nije, onda nema nikog, zato sam pričao neke stvari u rijalitiju... - kazao je on potom.

1/7 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Printscreen

Osvrnuo se na bivšu suprugu Milicu Kemez

- Ja sam nju preboleo. Ona nije sa mojim drugom, ako je sa njom onda mi nikad nije bio drug. Pokazao je ko je, to me je ubilo unutra. Zvaću je za plac, ako bude htela da ga vrati, nek je njoj na čast sve. Anastasija će uskoro doći kod mene, spustili smo loptu, da li ćemo biti zajedno to ne znam. Umešali smo porodice, eto, ostavićemo sve iza nas, pa šta bude videćemo - kazao je Bora.

Naveo je za kog navija u "Eliti", te otkrio svoje planove:

- Navijam za Filipa Đokića, voleo bih da on pobedi. On je moj drug, psihološki ništa nije moglo da ga poremeti. Gotivim i Aneli mnogo, sprijateljio sam se sa njom. Filip, Aneli, Maja Marinković, tako nekako u finalu. Ja sam tamo hteo da budem šoumen, ali tako nije bilo, nije to to kao pre što me je pokretalo. Janjuša isto gotivim, eto. Žao mi je što sam dao pristup Urošu, ispade da sam ja gej, želim da svakome dam šansu, želeo sam da ga izdignem iz neke situacije. On je jedna gnjida, pokvarenjak jedan. Nemam ništa protiv gej populacije, al' to su pe***ska posla, karakterno. Želeo sam neki šou sa njim, on je hteo nešto drugo, rešiću ja to, znam i kako. Doći ću na finale, moram i na psihoterapiju. Videću šta ću dalje. Da li ću u "Elitu 10"? Osvojio sam sad 24. mesto, ovo je kraj moje rijaliti karijere. Novac me ne čini srećnim. Imam toliko otvorenih puteva, ne libim se nijednog posla. Dobio sam ponudu da radim u Zanzibaru, da tamo dočekujem naše ljude, radim sa njima, pokazujem, možda i odem na par meseci. Možda odem u Afriku na dva, tri meseca.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9" Foto: Pink

kurir / blic

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