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Marija Šerifović odlučila je da letnje dane provede daleko od gradske vreve, a svojim pratiocima na Instagramu pokazala je kako izgleda njen odmor iz snova. Pevačica je otkrila da trenutno uživa na prelepom hrvatskom ostrvu Šolta, odakle je podelila nekoliko kadrova koji su mnogima probudili želju da odmah spakuju kofere.

Na prvom snimku vidi se mirna uvala ispunjena luksuznim katamaranima i jedrilicama usidrenim u tirkiznom moru, dok je u opisu kratko poručila na engleskom: "The perfect vacation starts now" ("Savršen odmor počinje sada"), jasno stavljajući do znanja da je rešila da se potpuno prepusti letnjoj atmosferi.

Foto: Printscreen

U jednoj objavi Marija je pokazala kako izgleda dan na moru. Dok je skiper upravljao katamaranom za kormilom, pevačica je bila potpuno opuštena na palubi, sunčala se i uživala u plovidbi otvorenim morem. U kadru se vide samo njene preplanule noge, beskrajno plavetnilo i ostrva u daljini, što dodatno dočarava atmosferu luksuznog odmora.

Šolta je inače jedno od mirnijih ostrva u Dalmaciji, poznato po skrivenim uvalama, čistom moru i netaknutoj prirodi, pa ne čudi što je upravo ovu destinaciju odabrala za predah od brojnih poslovnih obaveza i nastupa.

Foto: Printscreen

Od Crne Gore do Hrvatske

Poznato je da Marija svaki slobodan trenutak koristi kako bi napunila baterije, a ovog puta izgleda da je pronašla idealnu kombinaciju - sunce, more i plovidbu Jadranom, dok je nedavno viđena i na crnogorskom primorju.

Njeni pratioci nisu krili oduševljenje prizorima koje je podelila, a mnogi su u komentarima poručili da izgleda kao da maksimalno uživa u zasluženom odmoru.

Foto: Printscreen

Po svemu sudeći, pevačicu narednih dana očekuju opuštanje, kupanje i istraživanje dalmatinskih uvala, daleko od reflektora i svakodnevnih obaveza, dok će fanovi sa nestrpljenjem pratiti nove kadrove sa njenog letovanja.

Pogledajte dodatni snimak: