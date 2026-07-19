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Nakon izuzetno teškog životnog perioda obeleženog velikim porodičnim tragedijama, Dino Bešlić, sin pokojnog pevača Halida Bešlića, pokazao je javnosti gde danas pronalazi najveću životnu snagu i utehu. On trenutno provodi letnji odmor sa svojim sinom i ćerkom, a dirljivi trenuci koje deli sa pratiocima privukli su veliku pažnju javnosti.

Dino je sa letovanja podelio emotivnu fotografiju na kojoj nasmejan pozira držeći u nežnom zagrljaju svoje dvoje dece. Ova objava, prožeta čistom emocijom, jasno ukazuje na to da su mu upravo njegovi naslednici najveći životni oslonac nakon svega kroz šta je prošao.

Foto: Printscreen

"U moru tuge vi ste moja snaga, sreća, ma sve. Voli vas babi".

Ostao i bez mame

Porodica i najbliži prijatelji okupili su se 4. juna na Gradskom groblju Bare kako bi se oprostili od Sejde Bešlić, supruge pokojnog pevača Halida Bešlića.

Najpotresniji trenutak usledio je kada je na groblje dovezen sanduk sa njenim telom.

Njen sin, Dino Bešlić, nije mogao da zadrži suze i potpuno se slomio od bola. Skrhan tugom, seo je pored vozila sa majčinim telom i neutešno plakao.

1/10 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Petar Aleksić, Petar Aleksić

Obučen u crnu košulju, prišao je grobu svog oca i bez reči gledao u mesto na kom će njegova majka biti sahranjena.

Uz vidno utučenog Dina sve vreme su stajala dvojica muškaraca, pružajući mu oslonac u ovim teškim trenucima. Od njega se takođe nisu odvajali pevač Osman Hadžić i nekadašnji Halidovi muzičari, koji su bili tu da mu pruže utehu.

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