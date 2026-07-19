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Posle istorijskog uspeha kakav domaća muzička scena ne pamti, Milanče Radosavljević obratiće se svojoj publici u ponedeljak od 20 časova u specijalnom Instagram Live uključenju koje će biti emitovano na profilu @goran_jovanovic_official.

Nakon što je prvi solistički koncert na Tašmajdanu izazvao emocije širom regiona, usledilo je ono što je malo ko mogao da očekuje – drugi koncert rasprodat je za manje od osam sati, a zatim je i treći Tašmajdan oborio sve rekorde i planuo za svega 25 minuta, čime je ispisana nova stranica istorije domaće narodne muzike.

Upravo zbog svega što se dogodilo prethodnih dana, Milanče je poželeo da se lično zahvali publici koja mu je priredila trenutke za pamćenje. U razgovoru sa organizatorima koncerta osvrnuće se na nezaboravne večeri na Tašmajdanu, emocije koje još uvek ne jenjavaju i ljubav koju mu je publika nesebično uzvratila.

Aleksandar Aca Sofronijević, čovek čija produkcijska kuća stoji iza organizacije ovog jedinstvenog koncertnog poduhvata takođe će govoriti u lajvu. Sofronijević će govoriti o tome kako je izgledalo organizovati događaj koji je oborio sve rekorde, ali i otkriti detalje koje publika do sada nije imala priliku da čuje.

Očekuje se uključenje i gostiju iznenađenja.

Ono što će mnoge posebno obradovati jeste činjenica da će Milanče i organizatori upravo tokom ovog Instagram Live-a prvi put govoriti o tome šta sledi nakon istorijskog uspeha tri rasprodata Tašmajdana. Publika će imati priliku da među prvima sazna kakvi su dalji planovi i da li će uslediti nova iznenađenja.

Biće to veče iskrenih emocija, zahvalnosti i razgovora sa čovekom koji je posle više od pola veka karijere dokazao da ljubav publike ne poznaje granice. Zato u ponedeljak od 20 časova budite uz Instagram profil @goran_jovanovic_official, jer vas očekuje ekskluzivno obraćanje Milančeta Radosavljevića i najava narednih koraka nakon uspeha koji će se dugo pamtiti.

Pogledajte dodatni snimak: