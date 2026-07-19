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Tokom dana otvorili smo anketu u kojoj možete glasati za pobednika Elite 9.

U svega nekoliko sati hiljade vas dalo je svoj sud i mišljenje o tome ko treba da ponese kući 100.000 evra.

Kako će tokom ove noći biti napravljeno par preseka, te će ispasti nekoliko učesnika pre samog superfinala rešili smo da "provirimo" u trenutno stanje glasova u okviru naše ankete.

Najgorih 10

Čak deset učesnika ima veoma nizak skor kada su procenti u pitanju. Publika im je dala najmanje poverenje, te svako od njih nema čak ni 1% glasova.

Teodora Delić - 23.mesto sa 0.08% glasova

Luka Vujović - 22.mesto sa 0.23% glasova

Terza i Bebica - dele 21.mesto sa svega 0.26% glasova

Viktor Gagić - 19.mesto sa 0.36% glasova

Sofija Janićijević i Hana - dele 18.mesto sa 0.39% glasova

Matora - 16.mesto sa 0.67% glasova

Dača Virijević - 15.mesto i 0.73% glasova

Lepi Mića - 14. mesto sa 0.85% glasova

1/9 Vidi galeriju 10 finalista sa najmanjim brojem glasova Foto: Pink, Printscreen Pink, Pritnscreen/Instagram

Četvoro finalista nije uspelo da osvoji više od 1% glasova

Možda i najveće iznenađenje ali pobednica Elite 7, Anita Stanojlović trenutno ima 1.17% glasova i nalazi se na 13. mestu.

12. mesto je Kačavenda sa 1.37% glasova, 11.mesto je Uroš Stanić sa 1.53% glasova i deseto mesto Maja Marinković sa samo 1.94% glasova.

1/4 Vidi galeriju Finalisti sa 1% glasova Foto: Printscreen, Printscreen, BoBa Nikolić, Printscreen Pink

Finalisti sa najvećim brojem glasova

9.mesto Nerio Ružanji sa 2.23% glasova

8.mesto Anđelo Ranković sa 2.36% glasova

7.mesto Asmin Durdžić sa 3.42% glasova

6. mesto Filip Đukić sa 3.65% glasova

1/4 Vidi galeriju Finalisti sa dobrim plasmanom Foto: Printscreen YouTube, Sonja Spasić, Printscreen

TOP 5 finalista sa najvećim brojem glasova

Veče pred superfinale vašim glasovima odabrali ste najboljih pet učesnika.

5.mesto Ivan Marinković sa 5.21% glasova

Ivan Marinković brani Aneli Foto: Printscreen

4.mesto Boginja sa 5.41% glasova

Boginja ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen

3.mesto Janjuš sa 6.76% glasova

Janjuš u Eliti 9 Foto: Printscreen

I ubedljivo najveću podršku imaju Aneli i Stanija i to u razmerama

2.Aneli sa 16.35% glasova

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

1.Stanija sa 44.38% glasova

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

Prema trenutnim glasovima Stanija je ubedljiva pobednica, dok su najugroženiji Teodora, Bebica, Terza i Luka Vujović.

Glasovi finale Elite 9 Foto: Printscreen / Kurir

Koliko će se glasovi ankete podudariti sa sms glasovima ostaje da ispratimo.

Pogledajte dodatni snimak: