ZAVIRILI SMO U GLASOVE ZA POBEDNIKA ELITE 9! Njih dve ubedljivo vode, a oni su u opasnosti da ispadnu tik pred SUPERFINALE
Tokom dana otvorili smo anketu u kojoj možete glasati za pobednika Elite 9.
U svega nekoliko sati hiljade vas dalo je svoj sud i mišljenje o tome ko treba da ponese kući 100.000 evra.
Kako će tokom ove noći biti napravljeno par preseka, te će ispasti nekoliko učesnika pre samog superfinala rešili smo da "provirimo" u trenutno stanje glasova u okviru naše ankete.
Najgorih 10
Čak deset učesnika ima veoma nizak skor kada su procenti u pitanju. Publika im je dala najmanje poverenje, te svako od njih nema čak ni 1% glasova.
Teodora Delić - 23.mesto sa 0.08% glasova
Luka Vujović - 22.mesto sa 0.23% glasova
Terza i Bebica - dele 21.mesto sa svega 0.26% glasova
Viktor Gagić - 19.mesto sa 0.36% glasova
Sofija Janićijević i Hana - dele 18.mesto sa 0.39% glasova
Matora - 16.mesto sa 0.67% glasova
Dača Virijević - 15.mesto i 0.73% glasova
Lepi Mića - 14. mesto sa 0.85% glasova
Četvoro finalista nije uspelo da osvoji više od 1% glasova
Možda i najveće iznenađenje ali pobednica Elite 7, Anita Stanojlović trenutno ima 1.17% glasova i nalazi se na 13. mestu.
12. mesto je Kačavenda sa 1.37% glasova, 11.mesto je Uroš Stanić sa 1.53% glasova i deseto mesto Maja Marinković sa samo 1.94% glasova.
Finalisti sa najvećim brojem glasova
9.mesto Nerio Ružanji sa 2.23% glasova
8.mesto Anđelo Ranković sa 2.36% glasova
7.mesto Asmin Durdžić sa 3.42% glasova
6. mesto Filip Đukić sa 3.65% glasova
TOP 5 finalista sa najvećim brojem glasova
Veče pred superfinale vašim glasovima odabrali ste najboljih pet učesnika.
5.mesto Ivan Marinković sa 5.21% glasova
4.mesto Boginja sa 5.41% glasova
3.mesto Janjuš sa 6.76% glasova
I ubedljivo najveću podršku imaju Aneli i Stanija i to u razmerama
2.Aneli sa 16.35% glasova
1.Stanija sa 44.38% glasova
Prema trenutnim glasovima Stanija je ubedljiva pobednica, dok su najugroženiji Teodora, Bebica, Terza i Luka Vujović.
Koliko će se glasovi ankete podudariti sa sms glasovima ostaje da ispratimo.
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