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Ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić čeka svoje prvo dete sa 23 godine starijim suprugom.

Beba samo što nije stigla na svet, a voditeljka ne krije sreću zbog dolaska prvog unučeta na svet.

"Moderna trudnica"

Suzana Mančić otkrila je da njena ćerka dane pred porođaj provodi stičući znanje o svemu što dolazi dolaskom bebe na svet, ali i svemu kroz šta će njeno telo proći u trenutku porođaja.

- Teodora je dobro. Ona je od ovih modernih trudnica, koje apsolutno vode računa o svemu, žele da budu potpuno upoznate sa tokom same trudnoće, tokom samog porođaja i sve ostalo. Ja sam stara škola, sa mnogim stvarima se ne slažem, rekla sam: "Samo nemoj da se porađaš kod kuće, kao Boga te molim" "Dobro, mama, neću". Moram da priznam da smo svi veoma uzbuđeni Njen muž naravno, nisam ja džabe rekla da mi je zet solidan.

1/8 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: ATA images

Ime za bebu

- Pojma nemam kakva ću biti baka. Dolazi dečak, znamo ime, ali neću da govorim sve iz nekog sujeverja. Ne znam šta ću sa dečakom, bože moj, dečak će imati majku i oca, pa tek onda baku.

1/6 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic, Printscreen

- Stalno sam se šalila: "Neću da budem baka, to neka bude druga baka"

"Padalo mi je napamet da prevarim muža"

Suzana Mančić već 25 godina uživa u ljubavi sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, a nedavno je iznenadila javnost iskrenim priznanjem da je u jednom trenutku bila u iskušenju da ga prevari.

Suzana i Simeon svoju dugogodišnju vezu krunisali su brakom 2018. godine, a od tada žive na relaciji Beograd–Atina. Nekadašnja loto devojka, koja i danas važi za jednu od najatraktivnijih javnih ličnosti na domaćoj sceni, otvoreno je govorila o iskušenjima u braku i priznala da joj je u jednom periodu kroz glavu prošla pomisao na prevaru.

1/10 Vidi galeriju STALA KIŠA, PA SE ATOS UKAZAO! SUZANA MANČIĆ PRVI PUT NAKON VENČANJA SA GRČKIM BANKAROM: Posle 18 godina veridbe, sudbonosno da izazvalo ČUDO! Foto: Kurir, Instagram

- Padalo mi je na pamet da prevarim muža, ali se onda presaberem i shvatim da nije vredno, rekla je Suzana za Hype TV, a onda je progovorila o ženama koje su se, kako kaže često konsultovale sa njom oko korekcija.

- Da li da urade ovo, da li da urade ono, koliko im smetaju godine. Ženski rod je u principu žigosan posle 35. godine, posle 35. godine sve smo babe i to nikome nije prijatno. To se dešava i u porodici i u društvu, ja imam prijateljice koje su ozbiljne biznis gospođe, imaju dobre poslove, ali nikada ne govore koliko imaju godina jer ako kažu koliko godina imaju neće da rade sa njima. Ja nemam problema da kažem da ću u novembru napuniti 70 godina, rekla je Suzana nedavno.

kurir/hype