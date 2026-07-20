"ŽIVELI SMO U GOLUBARNIKU I CEDILI SE CEO DAN" Goca Tržan o sreći i detinjstvu, priznala šta joj je kasnije nedostajalo
Goca Tržan neretko priča o svom životu, a sada je otkrila i nepoznate detalje iz svog detinjstva.
Pevačica je evocirala uspomene i otkrila kako je živela kao dete.
"Malo srećno mesto"
- Delila sam sobu sa svojim bratom rođenim i to je bilo jedno malo srećno mesto. Zvali smo ga golubarnik jer nije bilo terase i bilo je prevruće. Cediš se ceo dan, a klime tada nije bilo. Bilo smo jako srećni u tom golubarniku - rekla je Goca na Hype televiziji i dodala:
"Nedostajalo nam je da se sudaramo"
- Kasnije smo se preselili u veći stan. Koliko god da nam je bilo tesno u tom stančiću, kasnije nam je to nedostajalo, da se sudaramo po kući - govorila je Goca.
"Nisam skromna, ali sam objektivna"
Pevačica je otkrila da svoje emisije nikada ne gleda.
- Ne gledam svoje emisije na televiziji. Nisam narcisoidna - rekla je Goca kroz smeh za Hype i dodala:
- Nisam skromna ali sam previše objektivna. Imam visoko razvijen osećaj stida... Jedino kada sam stavljena u situaciju da se branim, onda sam vrlo neprijatna.
Danas mlati lovu sa Rašom
Goca Tržan i Radomir Raša Novaković su godinama u skladnom braku, ali su i poslovni saradnici.
Naime, Raša je vlasnik firme koja se bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa.
Da godinama posluju uspešno govore u prilog i dostupni podaci na Agenciji za privredne registre.
Kako se navodi u izveštajima iz 2025. godine, Rašina firma je prihodovala čak 34 i po miliona dinara, dok su rashodi bili oko 29 miliona.
Posle oporezivanja, njegova firma je ostvarila neto dobitak od 4 i po miliona dinara, što bi bilo približno 40.000 evra. S druge strane, neto dobitak u odnosu na 2024. je sa dva miliona skočio na više od četiri.