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Goca Tržan neretko priča o svom životu, a sada je otkrila i nepoznate detalje iz svog detinjstva.

Pevačica je evocirala uspomene i otkrila kako je živela kao dete.

"Malo srećno mesto"

- Delila sam sobu sa svojim bratom rođenim i to je bilo jedno malo srećno mesto. Zvali smo ga golubarnik jer nije bilo terase i bilo je prevruće. Cediš se ceo dan, a klime tada nije bilo. Bilo smo jako srećni u tom golubarniku - rekla je Goca na Hype televiziji i dodala:

1/4 Vidi galeriju Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

"Nedostajalo nam je da se sudaramo"

- Kasnije smo se preselili u veći stan. Koliko god da nam je bilo tesno u tom stančiću, kasnije nam je to nedostajalo, da se sudaramo po kući - govorila je Goca.

"Nisam skromna, ali sam objektivna"

Pevačica je otkrila da svoje emisije nikada ne gleda.

- Ne gledam svoje emisije na televiziji. Nisam narcisoidna - rekla je Goca kroz smeh za Hype i dodala:

1/5 Vidi galeriju Goca Tržan Foto: Instagram

- Nisam skromna ali sam previše objektivna. Imam visoko razvijen osećaj stida... Jedino kada sam stavljena u situaciju da se branim, onda sam vrlo neprijatna.

Danas mlati lovu sa Rašom

Goca Tržan i Radomir Raša Novaković su godinama u skladnom braku, ali su i poslovni saradnici.

Naime, Raša je vlasnik firme koja se bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa.

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan, Jelena Rozga Foto: ATA images, Miomir Milić

Da godinama posluju uspešno govore u prilog i dostupni podaci na Agenciji za privredne registre.

Kako se navodi u izveštajima iz 2025. godine, Rašina firma je prihodovala čak 34 i po miliona dinara, dok su rashodi bili oko 29 miliona.

1/10 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/K1

Posle oporezivanja, njegova firma je ostvarila neto dobitak od 4 i po miliona dinara, što bi bilo približno 40.000 evra. S druge strane, neto dobitak u odnosu na 2024. je sa dva miliona skočio na više od četiri.