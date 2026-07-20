Slušaj vest

Na rasprodatom koncertu u Istarskom narodnom kazalištu u Puli, Zabranjeno pušenje kao Neuštekani još jednom su pokazali da akustični format nije tek izlet u drugačiji zvuk, već poseban doživljaj koji publika širom regiona dočekuje s velikim interesovanjem

Rasprodata sala ispratila je gotovo trosatni koncert Zabranjenog pušenja kao Neuštekanih, tokom kojeg su legendarne pesme benda dobile novo, intimnije i emotivnije ruho. Na repertoaru su se našli najveći hitovi iz svih faza karijere benda, ali u pažljivo osmišljenim akustičnim aranžmanima koji su publici omogućili da ih doživi na potpuno drugačiji način. Program je bio obogaćen nastupom gudačkog kvarteta, koji je pesmama “Takvim sjajem”, “Laku noć stari”, “Fikreta”, “Dobro dvorište” i “Kad dernek utihne” dao dodatnu raskoš i filmsku atmosferu.

Tokom večeri smenjivali su se humor, emocije i priče po kojima je Sejo Sexon prepoznatljiv, a publika je horski pevala stihove pesama koje su obeležile generacije. Neuštekani su još jednom potvrdili da dobre pesme jednako snažno funkcionišu i bez električnih gitara – kada u prvi plan izađu tekst, melodija i neposredan kontakt s publikom.

1/23 Vidi galeriju Koncert Zabranjenog Pušenja Foto: Ivan Lesić