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Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, u saradnji sa nadležnim lokalnim i državnim inspekcijama, sproveli ciljanu kontrolu noćnog kluba u kojem je nastupao reperDragomir Despić Desingerica.

Tokom kontrole su u klubu zatečena maloletna lica u konzumaciji alkoholnih pića. Zbog toga je nadležna inspekcija sankcionisala ugostiteljski objekat novčanom kaznom u iznosu od 2.200 eura.

Takođe, sanitarna inspekcija je, zbog utvrđenih nepravilnosti iz svoje nadležnosti, ovom objektu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 900 eura, stoji u saopštenju.

Podsetimo, pre toga je takođe u Sutomoru u jednom klubu upala policija i kaznila repera jer nije imao lična dokumenta kod sebe. Takođe novčano su kaznili i klub jer su maloletna lica pila alkohol.

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Shutterstock, Boba Nikolić, Printscreen/Instagram, Marko Karović

Policijski službenici Odelenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali tri lica iz Republike Srbije, među kojima je estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima. U noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru, bilo je 11 maloletnika u konzumaciji alkohola, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnom licu i odgovornim licima novčane kazne u iznosu od 11.200 eura", ističe se u saopštenju UP.

Kako se navodi, barska policija je, naime, tokom noći, 18.07.2026.godine u vremenskom periodu od 02.00 do 03.00 časova, izvršili kontrolu u ugostiteljskom objektu – jednom noćnom klubu u Sutomoru, kojom prilikom su u Odelenje bezednosti Bar, radi utvrđivanja identiteta, dovedene tri osobe – Dragomir Despić Desingerica (33) koji je nastupao u klubu, kao i M.J. (24) i S.Lj (33), državljani Republike Srbije.

Navedena tri lica su, nakon utvrđivanja identiteta, sankcionisana od strane inspektora za strance novčanim kaznama u iznosu od po 200 eura, zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, shodno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima. U konzumiranju alkohola je u ovom noćnom klubu zatečeno 11 maloletnih lica, dok je jedno lice zatečeno da radi bez dozvole. U odnosu na maloletna lica, protiv pravnog lica i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu će biti pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz člana 25 Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog omogućavanja korišćenja alkoholnih pića licima koja nisu navršila 18 godina", navodi se, prenose Vijesti.

Foto: Printscreen/TikTok

Iz UP dodaju da su nadležne inspekcijske službe utvrdile veći broj nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, zbog čega su odgovornim, pravnom i fizičkim licima, izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

Podsetimo, nakon što su se građani Crne Gore ponovo pobunili zbog kontroverznih nastupa Dragomira Despića Desingerice, pokrenuta je peticija da mu se izda zabrana za ulazak i nastupanje u ovoj državi.

Kurir/Blic