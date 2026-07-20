Slušaj vest

U ASPA Pro Academy, koju su osnovali Aleksandar Sofronijević i Ivan Kljajić, nedavno je svečano promovisana prva generacija polaznika koja je uspešno završila jednogodišnji program muzičke produkcije.

Akademija je osnovana sa ciljem da mladim autorima, producentima i svim ljubiteljima zvuka omogući sticanje znanja iz oblasti muzičke produkcije u profesionalnom studijskom okruženju AS Studiotona. Tokom jednogodišnjeg programa polaznici su prošli kroz sve ključne faze savremene muzičke produkcije – od rada u profesionalnim DAW okruženjima, preko snimanja i produkcije, do miksanja, masteringa i razvoja autorskog identiteta.

Na završnom času predstavili su svoje autorske i produkcijske projekte, demonstrirajući kreativni proces i znanja koja su stekli tokom školovanja. Njihove prezentacije pokazale su raznovrsnost muzičkih izraza koje su razvijali uz podršku mentora Marka Đuraševića Mahonija, Stefana Nikolića i Petera Sebenjija.

1/5 Vidi galeriju Aspa akademija Foto: ASPA

Program muzičke produkcije u ASPA Pro Academy osmišljen je tako da, pored tehničkih znanja, polaznicima omogući razvoj kreativnog promišljanja, samostalnog rada i izgradnje prepoznatljivog autorskog izraza.

„Kada smo pokretali ASPA Pro Academy, želeli smo da stvorimo mesto na kojem će znanje, iskustvo i kreativnost biti podjednako važni. Danas, gledajući završne radove naših polaznika, vidimo da smo uspeli da izgradimo zajednicu ljudi koji razumeju zvuk, ali još važnije, imaju hrabrost da kroz njega izraze sopstvenu ideju. Najveća vrednost ovog programa nije samo ono što su naučili, već samopouzdanje koje su stekli da nastave dalje da stvaraju“, izjavio je prof. Ivan Kljajić, suosnivač ASPAPro Academy.

Aleksandar Sofronijević istakao je da je od samog početka ideja bila da studio bude prostor za usavršavanje, napredak i kreativnost.

„Naš studio je od samog početka zamišljen kao prostor za usavršavanje, napredak i čistu kreativnost. Ponosan sam što smo prethodnih meseci ugostili regionalne muzičke velikane koji su nesebično delili svoje znanje i iskustvo sa polaznicima ASPA PRO Akademije“, rekao je Sofronijević.

U ASPA Pro Academy ističu da kroz edukaciju i širenje mreže mladih producenata žele da postavljaju nove standarde i grade bolju budućnost za muzičku scenu u zemlji i regionu.

Po završetku prezentacija polaznicima su uručeni sertifikati, a zajednički utisak mentora i polaznika bio je da je ova generacija pokazala izuzetnu posvećenost, kreativnost i spremnost za dalje profesionalno usavršavanje. Mnogi od predstavljenih projekata, kako je istaknuto, imaju potencijal da prerastu u buduća autorska izdanja, što je i jedan od glavnih ciljeva programa – da polaznicima omogući konkretan put od ideje do profesionalne realizacije muzičkog dela.

Upis nove generacije polaznika ASPA Pro Academy je u toku, a veliko interesovanje za program potvrđuje sve veću potrebu za praktično orijentisanom edukacijom u oblasti muzičke produkcije u Srbiji i regionu.