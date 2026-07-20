Dragana Mirković se oglasila povodom tužnih vesti: Zbog Dana žalosti pomeren koncert na Žabljaku



Folk zvezda Dragana Mirković obavestila je svoje fanove da je koncert zakazan za 25. jul na Žabljaku odložen zbog Dana žalosti, koji je u toj opštini proglašen nakon tragičnog događaja u kojem je jedna osoba izgubila život.



U dogovoru sa organizatorima, Dragana je odlučila da koncert pomeri za novi termin koji će naknadno biti saopšten, istakla je da u ovakvim trenucima solidarnost i saosećanje moraju biti ispred svega.



Pevačica se tim povodom oglasila na svom Instagram profilu i uputila kratku poruku publici:



-Dragi moji, zbog dana žalosti koncert u Žabljaku zakazan za 25.07. se pomera, bićete obavešteni. Hvala puno na razumevanju. Voli vas vaša DM - napisala je Dragana na Instagramu.



Njena odluka naišla je na veliko razumevanje publike, koja je u komentarima pružila podršku porodici nastradale osobe i poručila da će sačekati novi datum koncerta. Dragana je još jednom pokazala da u trenucima tuge i žalosti muzika može da sačeka, a da su ljudskost i poštovanje prema žrtvi i njenim najbližima uvek na prvom mestu.



Iako je koncert na Žabljaku odložen, Dragana nastavlja sa svojim redovnim poslovnim obavezama. Već 29. jula ponovo će zapevati pred publikom u Crnoj Gori, gde je očekuje nastup u najvećoj diskoteci na otvorenom, Top Hill u Budvi, jednom od najprestižnijih letnjih koncertnih prostora na Jadranu. Publika će tada imati priliku da uživa u njenim najvećim hitovima, dok će novi termin koncerta na Žabljaku biti saopšten čim bude usaglašen sa organizatorima