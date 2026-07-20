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Folk zvezda Dragana Mirković obavestila je svoje fanove da je koncert zakazan za 25. jul na Žabljaku odložen zbog Dana žalosti, koji je u toj opštini proglašen nakon tragičnog događaja u kojem je jedna osoba izgubila život.

U dogovoru sa organizatorima, Dragana je odlučila da koncert pomeri za novi termin koji će naknadno biti saopšten, istakla je da u ovakvim trenucima solidarnost i saosećanje moraju biti ispred svega.

Pevačica se tim povodom oglasila na svom Instagram profilu i uputila kratku poruku publici:

-Dragi moji, zbog dana žalosti koncert u Žabljaku zakazan za 25.07. se pomera, bićete obavešteni. Hvala puno na razumevanju. Voli vas vaša DM - napisala je Dragana na Instagramu.

Njena odluka naišla je na veliko razumevanje publike, koja je u komentarima pružila podršku porodici nastradale osobe i poručila da će sačekati novi datum koncerta.

Dragana Mirković
Objava Dragane Mirković Foto: Printscreen Instagram

Dragana je još jednom pokazala da u trenucima tuge i žalosti muzika može da sačeka, a da su ljudskost i poštovanje prema žrtvi i njenim najbližima uvek na prvom mestu.

Iako je koncert na Žabljaku odložen, Dragana nastavlja sa svojim redovnim poslovnim obavezama. Već 29. jula ponovo će zapevati pred publikom u Crnoj Gori, gde je očekuje nastup u najvećoj diskoteci na otvorenom, u Budvi, jednom od najprestižnijih letnjih koncertnih prostora na Jadranu.

Publika će tada imati priliku da uživa u njenim najvećim hitovima, dok će novi termin koncerta na Žabljaku biti saopšten čim bude usaglašen sa organizatorima.

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03:12
Dragana Mirković i Goga Sekulić Izvor: Kurir

Sandra Rilaksandra.rilak@kurir.rs

1:27 PM (0 minutes ago)
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Dragana Mirković se oglasila povodom tužnih vesti: Zbog Dana žalosti pomeren koncert na Žabljaku

Folk zvezda Dragana Mirković obavestila je svoje fanove da je koncert zakazan za 25. jul na Žabljaku odložen zbog Dana žalosti, koji je u toj opštini proglašen nakon tragičnog događaja u kojem je jedna osoba izgubila život.

U dogovoru sa organizatorima, Dragana je odlučila da koncert pomeri za novi termin koji će naknadno biti saopšten, istakla je da u ovakvim trenucima solidarnost i saosećanje moraju biti ispred svega.

Pevačica se tim povodom oglasila na svom Instagram profilu i uputila kratku poruku publici:

-Dragi moji, zbog dana žalosti koncert u Žabljaku zakazan za 25.07. se pomera, bićete obavešteni. Hvala puno na razumevanju. Voli vas vaša DM - napisala je Dragana na Instagramu.

Njena odluka naišla je na veliko razumevanje publike, koja je u komentarima pružila podršku porodici nastradale osobe i poručila da će sačekati novi datum koncerta. Dragana je još jednom pokazala da u trenucima tuge i žalosti muzika može da sačeka, a da su ljudskost i poštovanje prema žrtvi i njenim najbližima uvek na prvom mestu.

Iako je koncert na Žabljaku odložen, Dragana nastavlja sa svojim redovnim poslovnim obavezama. Već 29. jula ponovo će zapevati pred publikom u Crnoj Gori, gde je očekuje nastup u najvećoj diskoteci na otvorenom, Top Hill u Budvi, jednom od najprestižnijih letnjih koncertnih prostora na Jadranu. Publika će tada imati priliku da uživa u njenim najvećim hitovima, dok će novi termin koncerta na Žabljaku biti saopšten čim bude usaglašen sa organizatorima