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Stefan Đurić Rasta letnje dane provedo na crnogorskom primorju, ali ovog puta u prvi plan nije stavio nastupe i poslovne obaveze, već vreme sa najbližima. Reper je na odmor poveo roditelje i ćerku koju je dobio u braku sa Anom Nikolić, a prema onome što smo zabeležili, porodično uživanje bilo je važnije od svega.Naša ekipa uslikala je Rastu u restoranu u sklopu hotela u kojem su odseli.

Foto: Kurir

Za stolom su, pored njegovih roditelja i naslednice, sedeli i bliski prijatelji, pa je atmosfera od samog početka bila više nego opuštena. Društvo je bilo odlično raspoloženo, uz osmehe, šalu i duge razgovore koji su potrajali tokom ručka.

Odmor i punjene baterija

Posebnu pažnju privukao je odnos koji Rasta ima sa ćerkom. Njih dvoje su sve vreme razgovarali, smejali se i uživali u zajednickim trenucima, a devojčica je sa velikim interesovanjem slušala tatu dok su pricali o moru i planovima za ostatak dana. Bilo je očigledno da reper koristi svaki slobodan trenutak kako bi joj se potpuno posvetio.Njegovi roditelji nisu skidali osmeh sa lica, dok su prijatelji dodatno upotpunili dobro raspoloženje, pa je uz ukusan ručak zabava bila zagarantovana. Nije bilo ni traga od žurbe svi su uživali u opuštenoj atmosferi, daleko od gradske vreve i svakodnevnih obaveza.

Zna da uživa

1/5 Vidi galeriju Reper na odmoru Foto: Printscreen/Instagram, TikTok, Printscreen/RTS, ATA images



Posle dužeg druženja i razgovora, društvo je napustilo restoran i zajedno se uputilo ka plaži, gde su nastavili da uživaju u suncu i moru.

Čini se da je Rasta ovog leta odlučio da predah od poslovnih obaveza iskoristi na najlepši mogući način okružen porodicom, prijateljima i ćerkom, kojoj je posvetio najveći deo svog vremena.