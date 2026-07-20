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Dok mnoge domaće zvezde biraju evropske destinacije za letnji odmor, pevačica Valentina Matić rešila je da predah od brojnih obaveza potraži na egzotičnim plažama Tunisa. Društvo joj pravi najveća podrška, njena majka, sa kojom uživa u suncu, moru i zasluženom odmoru.

Fotografije sa letovanja privukle su veliku pažnju, a ono što je svima zapalo za oko jesu njihove izvajane figure. Pevačica je zablistala u bikiniju i pokazala da i te kako vodi računa o svom izgledu, uprkos brojnim nastupima i snimanjima.

Komentari na društvenim mrežama samo se nižu. "Valentina, koji je recept za takav izgled", "Kakva mama, takva ćerka", "Obe izgledaju fenomenalno", samo su neki od komplimenata koje dobijaju.

1/6 Vidi galeriju Valentina Matić Foto: Privatna arhiva

Ipak, za Valentinu nema dugog odmora. Čim se vrati u Srbiju, očekuje je radno leto i nastupi širom regiona. Kako saznajemo, njen raspored je popunjen do poslednjeg dana, pa pevačica praktično nema nijedan slobodan termin tokom letnje sezone.

Zbog brojnih zakazanih nastupa, ovaj odmor predstavljao je idealnu priliku da napuni baterije pred period koji će biti jedan od najintenzivnijih u njenoj karijeri.

Sudeći po interesovanju publike i prepunom kalendaru, leto će za Valentinu Matić biti u znaku dobre muzike, pune energije i susreta sa publikom gotovo svake večeri.

Podsetimo, nedavno je Valentina bila u žiži interesovanja javnosti nakon što se pojavila informacija da je u vezi sa menadžeromKaće Grujić.