Slušaj vest

Dok mnoge domaće zvezde biraju evropske destinacije za letnji odmor, pevačica Valentina Matić rešila je da predah od brojnih obaveza potraži na egzotičnim plažama Tunisa. Društvo joj pravi najveća podrška, njena majka, sa kojom uživa u suncu, moru i zasluženom odmoru.

Fotografije sa letovanja privukle su veliku pažnju, a ono što je svima zapalo za oko jesu njihove izvajane figure. Pevačica je zablistala u bikiniju i pokazala da i te kako vodi računa o svom izgledu, uprkos brojnim nastupima i snimanjima.

Komentari na društvenim mrežama samo se nižu. "Valentina, koji je recept za takav izgled", "Kakva mama, takva ćerka", "Obe izgledaju fenomenalno", samo su neki od komplimenata koje dobijaju.

Valentina Matić Foto: Privatna arhiva

Ipak, za Valentinu nema dugog odmora. Čim se vrati u Srbiju, očekuje je radno leto i nastupi širom regiona. Kako saznajemo, njen raspored je popunjen do poslednjeg dana, pa pevačica praktično nema nijedan slobodan termin tokom letnje sezone.

Zbog brojnih zakazanih nastupa, ovaj odmor predstavljao je idealnu priliku da napuni baterije pred period koji će biti jedan od najintenzivnijih u njenoj karijeri.

Sudeći po interesovanju publike i prepunom kalendaru, leto će za Valentinu Matić biti u znaku dobre muzike, pune energije i susreta sa publikom gotovo svake večeri.

Podsetimo, nedavno je Valentina bila u žiži interesovanja javnosti nakon što se pojavila informacija da je u vezi sa menadžeromKaće Grujić.

Ne propustiteStarsPEVAČICA ZAVELA KAĆINOG MENADŽERA? Došli zajedno na promociju, celo veče se nisu razdvajali: Hemija je više nego očigledna
Valentina Matić
StarsIMAĆE PARA, A USPEH JOJ NE GINE Pevačica ovako proslavila Božić, oko nje BOGATSTVO, još sve podelila sa fanovima (FOTO)
WhatsApp Image 2026-01-07 at 18.00.50 (1).jpeg
StarsZARATILI DARA BUBAMARA I ĐORĐE DAVID! Evo ko je na kraju trljao ruke: Meni je ovo jako stresno!
Dara Bubamara
Stars"TI ZA SEDAM NISI" Đorđe David brutalno iskren prema takmičarki, nije je štedeo! Dobro je da imaš 20 godina, inače bih sasuo svašta sad na tebe
Đorđe David

14:56
STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV