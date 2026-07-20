Od 7. do 9. avgusta, prestonica trube postaće uporište tradicije, ponosa i neponovljivog srpskog melosa. Tri dana vrhunskog programa, najvećih majstora limenih instrumenata i čiste emocije na glavnoj pozornici dragačevskog stadiona

Organizatori SKYMUSIC, opština Lučani, Kulturni centar Guča i Turistička organizacija Dragačevo, su za ovaj istorijski, 65. susret pripremili program koji dostojno slavi jubilej, spajajući moderne svetske tokove inspirisane našim korenima sa izvornim, nepatvorenim dragačevskim zvukom.

Kada početkom avgusta Dragačevom odjekne prvi pucanj prangija, a vazduh zatreperi od zvuka koji je duboko urezan u genetski kod našeg naroda, čitav svet zna gde se nalazi srce Srbije. Ovog leta, od 7. do 9. avgusta, Guča slavi veličanstven jubilej – 65. Dragačevski sabor trubača, manifestaciju koja više od šest decenija čuva plamen tradicije, slobodarskog duha i autentičnog narodnog stvaralaštva.

Sabor startuje u petak, u velikom stilu, podizanjem saborske zastave i intoniranjem saborske himne “Sa Ovčara i Kablara”, uz prisustvo domaćina sabora. Iste večeri, na dragačevskom stadionu publiku će opčiniti Slobodan Trkulja i Balkanopolis. Njihov magični, moderni, a opet duboko tradicionalni zvuk koji spaja svetove savršeno će najaviti tri dana saborskog ludila. Odmah nakon njih, scenu preuzima Dejan Petrović Big Band, čiji nastup garantuje fuziju tradicionalnih melodija i modernih ritmova, dok će prvu noć zaokružiti legendarni Ponoćni koncert svih ovogodišnjih orkestara finalista.

Subota je rezervisana za suvi kvalitet i istoriju Guče. Program otvara koncert „Pobedili su – zaslužili su“, gde će prošlogodišnji laureati (orkestri Vladimira Ivanovića, Davida Bajramovića, Dragana Pavlovića i orkestar “Knjaževac” iz Knjaževca) pokazati zašto drže tron.

Nakon njih, pozornicu preuzimaju istinski velikani i majstori trube čija su imena sinonim za Sabor: neprikosnoveni majstor trube Boban Marković, virtuoz nežnog i moćnog zvuka majstor trube Dejan Lazarević i car južnjačkog melosa, majstor trube Ekrem Mamutović.

Nedelja donosi vrhunac i samu srž Sabora – Finalno takmičenje trubačkih orkestara Srbije „Sa Ovčara i Kablara“, gde će se najbolji među najboljima boriti za prestižne saborske nagrade.