Sprema nove pesme



Nismo mogli da ne primetimo da deluje kao da je veoma težak period ostao iza njih.

- U životu postoji i dobro i loše. Mina nije zaslužila da se o njoj piše na način na koji su neki pisali. Kad je sve to prošlo, sigurno će ubuduće drugačije gledati na ljude koji su pokušali da iskoriste težak trenutak i da je slome. To je bilo veoma nekorektno i ona to nije zaslužila - poručio je Ćuruvija.

Ubrzo nam se u razgovoru pridružila i Mina, koja nije krila da je danas mnogo bolje raspoložena.

- Dobar dan i vama. Odlično sam, nikad bolje - rekla je pevačica.

Potvrdila je da punom parom radi na novom albumu:

- Tako je. Spremam nove pesme, koje je Mane uradio za mene. Biće i balada i brzih pesama. Verujem da će publika biti zadovoljna.

Osvrnula se i na period kada su se u javnosti pojavljivale brojne priče o njenom privatnom životu.

- Sve što je izlazilo i što sam pročitala bila je gomila gluposti. Posebno su me pogodile ružne priče o Manetu. To je bilo nedopustivo. Čitala sam čak i da me je tri dana držao zatvorenu u stanu. To je katastrofa. Mi smo tada bili na moru i nisam želela da se oglašavam. Biće vremena za sve - kaže Mina.

Dodaje da je bilo i ljudi koji su stali uz njenog partnera:

- Jeste. Mane je zaista najdivniji čovek i uvek je uz mene. Video me je i u najboljim i u najtežim trenucima. Kad čujete nove pesme, biće vam jasno koliko je sve to istina.

Na kraju razgovora pitali smo Maneta da li planira da ostane u Srbiji ili će se uskoro vratiti u Ameriku.

- Ja sam uvek tu. I kad nisam fizički pored Mine, ja sam uz nju. Sad je potpuno nebitno kad ću se vratiti u Ameriku. Najvažnije je da ona zna da u meni uvek ima najveću podršku - zaključio je Ćuruvija.