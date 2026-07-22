MINA KOSTIĆ SE POSLE SVEGA NA SCENU VRAĆA JAČA I UPORNIJA! Nikad nisam bila bolje! Mane je zaista najdivniji čovek i uvek je uz mene
Mina Kostić i Mane Ćuruvija pokazali su da su zajedno i u lepim i u teškim trenucima. Nakon lošeg perioda, koji je pevačica uspela da prebrodi, njih dvoje su odlučili da stave tačku na nagađanja i za Kurir prvi put otvoreno govore o tome kako danas žive, šta planiraju i zbog čega veruju da je najgore ostalo iza njih.
Kad smo pozvali Minu, na telefon se javio njen partner. Iz njegovog glasa bilo je jasno da je dobro raspoložen, a odmah nam je objasnio da je pevačica trenutno zauzeta.
Sprema nove pesme
- Dobar dan. Mina trenutno ne može da razgovara, ali tu smo zajedno - rekao je Ćuruvija na početku razgovora.
Po njihovom povratku s letovanja zanimalo nas je kako su proveli odmor.
- Da, vratili smo se. Bilo nam je odlično, baš smo se odmorili - kaže Mane.
Na pitanje kako se Mina sada oseća, nije krio zadovoljstvo.
- Fenomenalno. Vi nju poznajete, ona nikad nije bila neraspoložena. Sad smo potpuno posvećeni poslu i radimo na novom projektu.
Otkrio nam je i o čemu je reč:
- Radimo na novim pesmama. Završili smo čak trinaest novih numera koje sam napisao. Verujem da će se svaka žena pronaći u tim tekstovima.
Snaga i volja
Nismo mogli da ne primetimo da deluje kao da je veoma težak period ostao iza njih.
- U životu postoji i dobro i loše. Mina nije zaslužila da se o njoj piše na način na koji su neki pisali. Kad je sve to prošlo, sigurno će ubuduće drugačije gledati na ljude koji su pokušali da iskoriste težak trenutak i da je slome. To je bilo veoma nekorektno i ona to nije zaslužila - poručio je Ćuruvija.
Ubrzo nam se u razgovoru pridružila i Mina, koja nije krila da je danas mnogo bolje raspoložena.
- Dobar dan i vama. Odlično sam, nikad bolje - rekla je pevačica.
Potvrdila je da punom parom radi na novom albumu:
- Tako je. Spremam nove pesme, koje je Mane uradio za mene. Biće i balada i brzih pesama. Verujem da će publika biti zadovoljna.
Osvrnula se i na period kada su se u javnosti pojavljivale brojne priče o njenom privatnom životu.
- Sve što je izlazilo i što sam pročitala bila je gomila gluposti. Posebno su me pogodile ružne priče o Manetu. To je bilo nedopustivo. Čitala sam čak i da me je tri dana držao zatvorenu u stanu. To je katastrofa. Mi smo tada bili na moru i nisam želela da se oglašavam. Biće vremena za sve - kaže Mina.
Dodaje da je bilo i ljudi koji su stali uz njenog partnera:
- Jeste. Mane je zaista najdivniji čovek i uvek je uz mene. Video me je i u najboljim i u najtežim trenucima. Kad čujete nove pesme, biće vam jasno koliko je sve to istina.
Na kraju razgovora pitali smo Maneta da li planira da ostane u Srbiji ili će se uskoro vratiti u Ameriku.
- Ja sam uvek tu. I kad nisam fizički pored Mine, ja sam uz nju. Sad je potpuno nebitno kad ću se vratiti u Ameriku. Najvažnije je da ona zna da u meni uvek ima najveću podršku - zaključio je Ćuruvija.
Zabrinute komšije
Podsetimo, odmah posle izlaska iz bolnice, u kojoj je provela 23 dana, ekipa Kurira posetila je kraj u kojem Mina živi.
- Minu nismo videli otkad je puštena iz bolnice. Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa - rekla nam je starija gospođa, a onda se u razgovor umešala još jedna komšinica:
- Sve je tačno što vam je komšinica rekla. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela. Svi joj želimo samo dobro i potpuni oporavak - dodala je naša sagovornica.