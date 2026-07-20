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Aleksandra Mladenović je od malena maštala da postane pevačica, a već sa 11 godina počela da peva. U međuvremenu je postala jedna od traženijih pevačica Zvezda Granda.

Odrasla je u selu Samarinovcu kod Žitorađe, a danas poseduje nekoliko nekretnina na svoje ime, čak i van granica Srbije.

Prvi honorar

Ipak, svog detinjstva i života na jugu Srbije se ne odriče, te je svojevremeno priznala da je kao dete radila razne poslove.

Među njima nalazi se i onaj na njivi gde je i zaradila prvi honorar.

- Prvi novac sam zaradila kad sam pomagala roditeljima na njivi. Tad su nam davali pare da kupimo čokoladu, sladoled… To je prvi zarađani novac od tate i mame. Nosila sam lubenice - priznala je svojevremeno za Grand.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printscreen/Instagram, Promo

Na pitanje šta nije volela na sebi, odgovorila je:

– Svoje grudi koje su bile bukvalno male kao paradajz.

Prva nekretnina

Pevačica Aleksandra Mladenović kupila je stan od pola miliona evra u Beogradu, a nedavno je otkrila kako je uspela da zaradi toliko novac.

- Juče sam na nastup putovala 12 sati i isto toliko se vraćala sa nastupa. Menjala sam dva aviona. Mislim da sam zaslužila koliko sam se mučila i koliko se mučim i radim da sebi priuštim jedan stan. Do ovakvog stana se stiče velikim radom i ulaganjem. Sve sam stekla sama i na to sam ponosna.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Marko Karović, Printscreen/Instagram

"Nisam bila dovoljno zrela"

Pevačica se nedavno osvrnula na muzičko takmičenje i priznala da je taj period bio jako naporan i težak.

- Ja sam tri puta ispadala pred samo finale, tek četvrti put sam uspela.U jednom trenutku sam bila i razočarana i odustala sam... Drago mi je što nisam prošla tada jer nisam bila dovoljno zrela. Nije samo dovoljno pevanje, već vladanje scenom i postoji tu još mnogo faktora. Kroz to takmičenje sam sazrela i izgraila svoj identitet - govorila je Aleksandra za Adria TV i dodala:

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović na Kopaoniku Foto: Privatna Arhiva

- Uvek sam imala tremu, tresla sam se. Kad vidiš sve one kamere, ljude, pevače koje si do tada gledao samo na televiziji, nije ti svejedno.

"Posle trećeg ispadanja počela je da mi se koči leva strana"

Pevačica je priznala da je oduvek imala podršku svojih najmilijih koji su prodavali lubenice da bi obezbedili sve što treba.

- Tada je bilo mnogo teže nego sada. Nije bilo toliko društvenih mreža, morali smo da vodimo navijače. Moji su sve to plaćali, bilo je finansijski teško i u svakom smislu. Zahvalna sam im što su uvek bili uz mene i što su mi davali vetar u leđa. Posle trećeg ispadanja, počela je da mi se koči leva strana i leva ruka. Sve mi se vrtelo, ogroman strah, imala sam osećaj da ću da se srušim. Shvatila sam da sam postala ankciozna, to tada nije bilo toliko ni rasprostranjeno. Nekako sam to sredila kasnije, radila sam na tome.