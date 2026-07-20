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Sani Ibraimov i njegova supruga Natalija, poznati po grupi Trik FX, oduvek su privlačili pažnju javnosti zbog braka koji je uspeo iako su različitih nacionalnosti.

Oni su u jednoj emisiji govorili o predrasudama sa kojima se susreću, a tada je Sani šokirao izjavom o svom poreklu.

"Ja sam mešavina svega"

- Moja majka je Romkinja, a otac je Grk, ja sam strašna mešavina. Baba mi je Turkinja i tako dalje. Ja sam mešavina svega, ali sam prihvatio to što je moja mama iz bunta, jer ljudi stalno imaju predrasude - govorio je Sani tada.

- Ali ni tvoja rodbina nije odmah na početku mene prihvatila. Ja sam bila strankinja i uvek nekako potisnuta... - dodala je Natalija.

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- Moram nešto da te pitam, zar nije kod Roma najveća fora da ožene belu ženu?

- Njegovoj majci jeste. Kada sam se porodila i rodila sina Dejana, njeno prvo pitanje je bilo: "Je l' beo?" Njoj je bilo najbitnije da joj unuk bude beo - rekla je Natalija tada i nasmejala sve u studiju u emisiji na K1 televiziji.

Zabranjena ljubav

Denserka se nedavno prisetila upoznavanja sa Sanijem.

„Ja sam došla u plesnu školu“, prisetila se Natalija početaka, dok je Sani dodao: „A ja sam bio njen profesor“. Ipak, nije sve bilo bajka. Natalijin otac nije mogao da prihvati njihovu vezu jer je Sani bio „druge nacionalnosti“.

1/5 Vidi galeriju Natalija Trik FX Foto: ATAIMAGES, Printscreen, Printscreen/Premijera

„Rekla sam mu: ‘Učio si me da ljude delim na dobre i loše, ne po veri i naciji’. Na kraju, ispostavilo se da je više vezan za njega nego za mene“, iskreno je ispričala pevačica. Sani je objasnio da su predrasude nešto sa čim se i sam suočavao tokom života. „Majka mi je Romkinja, otac Grk, baba Turkinja, a ja rođen u Zemunu. Rođen sam u mešavini i buntovno sam prihvatio majčinu stranu jer sam video kroz šta prolazi. Moja rodbina takođe nije lako prihvatila Nataliju“, rekao je Sani, dok je Natalija dodala: „Ja sam bila kao strankinja za njih. Samo je njegova majka odmah bila divna. Kad se naš sin Dejan rodio, prvo pitanje rodbine je bilo – da li je beo“, prisetila se Natalija.

Ljubav i brak na ispitu

Njihova veza, a kasnije i brak, prošli su kroz mnogo ispita. Venčali su se građanski, ali u njihovom domu danas se poštuju i slave praznici obe religije.

1/5 Vidi galeriju Natalija i Sani Trik FX Foto: Pritnscreen/Instagram, ATAIMAGES

Znala sam da se udajem za čoveka druge veroispovesti i naravno da sam to prihvatila. Mada je on rođen u Zemunu i vaspitan kao pravoslavac. Njegova mama je slavila Bajram, ali on ne praktikuje to. Kod nas nije bilo pritiska. Zapravo, on više voli naše običaje, a ja njegove. Ljubav sve prepreke prevaziđe“, rekla je Natalija i otkrila da je njen otac omekšao tek posle mesec dana, dok je majka bila odmah uz nju.

„Mama mi je stalno govorila: ‘Samo da si ti srećna“. S druge strane, Sanijeva porodica je teže prihvatila novu snajku.