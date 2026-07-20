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Nakon što se slegla prašina posle koncert u Banja Luci, Jelena Karleuša zapalila je Crnogorsko primorje, po drugi put ove sezone!

Besplatan ulaz za verne fanove

Ipak, o jednom detalju se danas najviše priča. Jelena je imala samo jedan, ali ključni uslov za organizatore nastupa: Ulaz mora biti potpuno besplatan za sve one koji žele da je slušaju! Jelena je želela da njeni fanovi dožive noć za pamćenjeI

Od prvog takta, publika je uglas pevala sve njene najveće hitove, a Jelena je dominirala scenom u izdanju koje ponovo pomera granice domaćeg šou-biznisa.

Jedno je sigurno, Jelena Karleuša ne zna za osrednjost. Njen nastup pred publikom u Crnoj Gori pokazao je da niko na ovim prostorima ne pravi atmosferu kao ona, a gest sa besplatnim ulazom samo je dodao još jedan poen u njenoj dugogodišnjoj dominaciji.

02:03 Jelena Karleuša nastup u Budvi Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, Jelena je nedavno predstavila tri nove pesme sa kojima se u rekordnom roku popela na prvo mesto svih trending lista na muzičkim platformama u regionu ali i stranim državama.