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Radiša Trajković Đani, kako prenose domaći mediji, hitno je smešten u bolnicu u Beču. Kako dalje navodi Scandal, pevač je primljen u zdravstvenu ustanovu zbog učestalog povraćanja i izražene malaksalosti.

Posle obavljenih pregleda, lekari su utvrdili da je došlo do ozbiljnog trovanja organizma, zbog čega je odlučeno da ostane na bolničkom lečenju.

Prema dostupnim informacijama, medicinsko osoblje sprovodi terapiju kako bi iz njegovog organizma uklonilo toksine, a Đani prima infuziju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

1/5 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani pravio probleme u Koroni Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Zdravstveni problemi zatekli su Đanija u jeku letnje sezone, kada je njegov poslovni raspored bio ispunjen nastupima gotovo svakog dana. Zbog iznenadne hospitalizacije i preporuke lekara da miruje, njegova porodica i tim doneli su odluku da otkažu sve zakazane koncerte i nastupe u narednom periodu, dok se pevač u potpunosti ne oporavi.

Koliko dugo Đani neće nastupati zavisi isključivo od brzine njegovog oporavka i procene austrijskih lekara, prenosi Scandal.

Pre dva meseca bio u bonici zbog ujeda gosta

Radiša Trajković Đani svašta je doživeo na svojim nastupima, ali da ga izujeda čovek, to sigurno nije ni on doživeo, a ni njegove kolege. Međutim, pevač je juče pevao na jednom veselju, a jedan od gostiju mu je u naletu euforije prišao i izujedao ga.

Iako je prema prvim informacijama, tokom veselja došlo do svađe među gostima, pa je pevač nastradao, kako navodi izvor Informera, koji je bio svedog događaja razlog ovog nesvakidašnjeg incidenta je potpino drugačiji.

- Gosta je pogodila pesma, pa je doslovno u delirijumu ujaeo Đanija. Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije raskrivario mladež pevaču - priča sagovornik za Informer.

Đani je, odmah potražio medicinsku pomoć, a lekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.

Izvor za Informer koji je bio na svadbi istakao je da atmosfera na svadbi prethodno nije ukazivala na bilo kakav konflikt među gostima, već da se sve desilo jer je gosta "pogodila pesma".

- Nije bilo ni tuče, ni problema, niti bilo kakvog nasilja. Jednostavno je gosta pogodila pesma, i od sreće nije znao šta će - rekao je izvor sa slavlja za Informer.