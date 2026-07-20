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Maja Marinković vrlo je potrešena zbog večerašnjeg finala Elite 9. Nju ne zanima plasman, ali je vrlo opterećuje trenutak kada će se njen partner Asmin Durdžić sresti oči u oči sa njenim ocem Takijem Marinkovićem, koji i nije oduševljen ćerkinim izborom.

Maja je itekako svesna da bi moglo doći do haosa, pa se sada obratila ocu sa jasnom porukom i drhtavim glasom: "Zamolila bih te da večeras budeš gospodin!". Ona je stala u potpunu odbranu svoje ljubavi, ističući da je Asmin od prvog dana vodeća figura rijalitija i da je jedini bio iskren i stajao uz nju, za razliku od većine za koje smatra da su foliranti.

S druge strane, ni Asmin nije štedeo reči hvale za svoju izabranicu. Iako je svestan da nosi titulu "najomraženijeg lika", Asmin je pred svima izjavio da je Maja jedina i prava pobednica za njega, jer je ušla sa njim u vezu onda kada su ga svi gazili.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen / Pink

Da li će Taki poslušati ćerku i spustiti loptu kako bi podržao njen izbor, ili nas očekuje nezapamćeni haos i još jedno dramatično suočavanje pred kamerama? Ostaje da vidimo večeras!

"Ovo je Majin najveći promašaj"

Podsetimo, Milan Milošević je nedavno u intervjuu za "Blic" raskrinkao učesnike i nije štedeo ni Maju Marinković.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

- Ne znam zašto je Maja dozvolila sebi da bude deo te priče, ona je najstrašnije isponižavala. Ovo je Majin najveći promašaj u životu i ona se nikada ovako nije izblamirala. Iz inata je ušla u vezu sa Asminom, to niko ne može da kaže da nije tako, pa pisala je na ruci slovo “L“, da je luda za Lukom, ali ona voli da bude glavna priča i uvek je treća. Videla je da nema priče bez toga i ne znam ko vidi perspektivu toj vezi. Najviše se srozala Maja u ovoj sezoni. Stanija se srozala jer je ostala u toj priči, a saznala je ko je Asmin. On je izašao iz njenog stana i rekao “jedva čekam da se vratim da pravimo malog Mustafu“, ko će tu znati, on se pretvarao da je voleo, ali očigledno nije – rekao je tada.