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Radiša Trajković Đani hitno je smešten u bolnici u Beču, a razlog njegove hospitalizacije kako prenose domaći mediji je trovanje. Prema dostupnim informacijama, medicinsko osoblje sprovodi terapiju kako bi iz njegovog organizma uklonilo toksine, a Đani prima infuziju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

Njegova supruga Slađa Trajković se sada oglasila i detaljnije otrkila šta se desilo sa pevačem

- Đani je dobro, lekari su morali da ga zadrže u Austriji, jer ima stentove, izgleda da se na nekoj tezgi otrovao od hrane - rekla je Slađa za Blic.

1/5 Vidi galeriju Đani obožava svoju ženu Foto: Shutterstock, Ilustracija, Nemanja Nikolić, Tamara Trajković, Pritnscreen/Pink

Otkazani svi nastupi

Podsetimo, Kako piše "Scandal" posle obavljenih pregleda, lekari su utvrdili da je došlo do ozbiljnog trovanja organizma, zbog čega je odlučeno da ostane na bolničkom lečenju.

Prema dostupnim informacijama, medicinsko osoblje sprovodi terapiju kako bi iz njegovog organizma uklonilo toksine, a Đani prima infuziju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

Zdravstveni problemi zatekli su Đanija u jeku letnje sezone, kada je njegov poslovni raspored bio ispunjen nastupima gotovo svakog dana. Zbog iznenadne hospitalizacije i preporuke lekara da miruje, njegova porodica i tim doneli su odluku da otkažu sve zakazane koncerte i nastupe u narednom periodu, dok se pevač u potpunosti ne oporavi.

Koliko dugo Đani neće nastupati zavisi isključivo od brzine njegovog oporavka i procene austrijskih lekara.