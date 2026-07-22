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Leto uveliko traje, a granice Srbije s Hrvatskom, Crnom Gorom i Grčkom gotovo 24 časa prepune su kolona automobila koji čekaju da iz Srbije pređu na željenu morsku destinaciju. U jednom od tih automobila našla se i nekadašnja pevačica i bivša supruga Željka Mitrovića - Sonja Mitrović Hani.

Hani na granici čekala 4 sata

Ekipa Kurira ekskluzivno je uslikala Hani na granici s Hrvatskom dok je čekala da i njen auto dođe na red kako bi prešla granicu i otišla na more. Kako nam javlja naš paparaco koji se našao na licu mesta, Sonja je čekala više od četiri sata u predugačkoj koloni.

Nismo odmah uspeli da prepoznamo da li smo na istom mestu s nekadašnjom pevačicom, ali kako je vreme prolazilo, sve više smo bili sigurni da je reč upravo o njoj. Kada smo čuli i njen glas dok je razgovarala s prijateljicom, više nije bilo sumnje.

Hani je bila u skroz opuštenom izdanju. Kratke pantalone, široka majica, naočare za sunce, kosa vezana u rep i lice bez šminke. Osim prijateljice, s njom je bio i pas, zbog koga je i dosta vremena provodila van auta, a vreme prekraćivala konzumiranjem cigarete. Njena toj pudla narandžaste boje veselo je skakutala oko pevačice i sigurno više uživala u ovom dugačkom redu i od svoje gazdarice, ali i ostalih putnika koji su se našli na hrvatskoj granici.

Nakon više od četiri sata i Hani je došla na red za pregled pasoša. Kad je konačno završila sa svim protokolima na granici, Mitrovićeva je sa svojim psom i prijateljima nastavila put do mora.

1/5 Vidi galeriju Sonja Hani Mitrović paparaco Foto: Kurir

Radi iza kamere

Sonja Mitrović Hani bila je jedna od najvećih muzičkih zvezda devedesetih godina, a hitovi "Kockica šećera", "Džip", "Ne dajem te nikome", "Otkini, bejbi" i danas se pamte. Već godinama nije prisutna na estradi, te se ni sada ne zna nešto više o njenom životu, a ono što je poznato jeste da se danas bavi produkcijom i aranžiranjem i sarađuje s mnogim poznatim pevačima.

Foto: Pritnscreen

Podsetimo, izbegava javna pojavljivanja i nema društvene mreže, ali je u maju ove godine ponovo bila glavna tema medija. Pevačica je proslavljala svoj rođendan, a na proslavi se našao i njen bivši suprug Željko Mitrović.

On je prethodno iznenadio javnost emotivnom porukom na Instagramu, u kojoj je istakao da mu je ona spasla život, a istog dana je na pomenutoj društvenoj mreži podelio snimak na kojem peva bivšoj ženi pesmu "Bolje biti pijan nego star". Zajedno s njima pevala je i ćerka.

Sonja Mitrović Hani Foto: Printscreen/Instagram

U dobrim odnosima

Bivši supružnici Željko i Hani, koji su u odličnim odnosima, bili su zagrljeni i dobro raspoloženi. Na proslavi su bili i brojni zajednički prijatelji, a u jednom trenutku mikrofona se dohvatila i Ana Bekuta. Hani i Željko u braku su dobili dvoje dece Sandru i Aleksandra.