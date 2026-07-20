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Na jugu Srbije, odakle je potekla i na koji se uvek sa posebnom emocijom vraća, Violeta Viki Miljković još jednom je doživela doček kakav imaju samo najveće zvezde. Lebane je folk divu dočekalo kao svoju kraljicu, a ljubav koju joj publika godinama nesebično pruža potvrđena je i ovog puta koncert na manifestaciji „Paradajz fest“ oborio je rekord posećenosti od osnivanja festivala.

Viki nikada nije krila koliko je ponosna na svoje poreklo. Tokom čitave karijere sa ponosom je isticala da dolazi sa juga Srbije, odakle je krenuo njen muzički put. Upravo zato svaki njen povratak među južnjake ima posebnu emociju, jer je publika dočekuje kao svoju, sa iskrenom ljubavlju i poštovanjem koje traje decenijama.

Već od prvih taktova bilo je jasno da Lebane očekuje noć za pamćenje. Hiljade ljudi ispunile su koncertni prostor do poslednjeg mesta, a publika je uglas pevala svaki stih njenih najvećih hitova. Emocije, ovacije i gromoglasni aplauzi smenjivali su se tokom višesatnog spektakla, potvrđujući da popularnost Viki Miljković na jugu Srbije ne samo da ne jenjava, već iz godine u godinu postaje sve veća.

Da je reč o istorijskoj večeri potvrdili su i organizatori „Paradajz festa“, koji su istakli da je upravo nastup Viki Miljković bio najposećeniji od osnivanja manifestacije. Time je folk zvezda oborila još jedan rekord i još jednom dokazala da njena publika ostaje verna bez obzira na godine koje prolaze.

Posebno oduševljenje izazvao je trenutak kada joj se na bini pridružio pobednik „Zvezda Granda“ Nermin Handžić. Zajedničkim izvođenjem još jednom su pokazali neraskidivu vezu mentorke i njenog učenika, ali i koliko je Viki posvećena podršci mladim talentima, kojima godinama prenosi svoje znanje i iskustvo.

Violeta Viki Miljković više od tri decenije traje na samom vrhu regionalne muzičke scene. Karijeru je izgradila brojnim hitovima koji su postali nezaobilazan deo domaće narodne muzike, a pesme poput „Crno na belo“, „Mahi, mahi“, „Godine“ i mnoge druge i danas uglas pevaju sve generacije. Pored uspešne pevačke karijere, godinama je jedan od najcenjenijih članova žirija i mentora u takmičenju „Zvezde Granda“, iz kojeg su potekla brojna velika pevačka imena.

Koncert u Lebanu samo je još jedna potvrda da Viki ima posebnu vezu sa publikom na jugu Srbije. Tamo gde je napravila prve muzičke korake, uvek se vraća sa istim emocijama, a jug joj uzvraća onako kako najbolje ume – punim trgovima, ovacijama i ljubavlju koja ne prolazi.

Pored brojnih nastupa u okviru letnje regionalne turneje, Viki uveliko radi i na novom studijskom albumu, koji njena publika sa velikim nestrpljenjem očekuje. Sudeći po reakcijama publike i energiji koju donosi na svakom koncertu, nema sumnje da će i novo izdanje obeležiti predstojeći period i potvrditi status jedne od najvećih zvezda narodne muzike.

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