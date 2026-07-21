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Tanja Savić ovo leto provodi radno. Pevačica ima niz zakazanih nastupa širom regiona, a ponajviše u Crnoj Gori. Baš tamo je u razgovoru s voditeljem Božom Dobrišom pred jedan nastup u Budvi pomenula svoje zdravstveno stanje, otkrila zašto ne voli da ide na jahte kao njene koleginice, ali i šta bi promenila u svom životu. Dotakla se i novih pesama i svog izabranika.

Zdravstveni problemi

Pevačica je za početak istakla da ima problem sa opadanjem kose, ali, kako kaže, zna i koji je razlog za to.



- Manjak gvožđa. Gvožđe mi je sedam, previše stresa, a još uvek ne mogu da primim onu infuziju za gvožđe zato što su mi depoi gvožđa u redu, a glavno gvožđe mi je sniženo - rekla je Tanja, a Boža se nadovezao sa izjavom da je bar glas dobro služi. Međutim, pevačica je rekla da i tu ima problema.

- Nije ni on baš sjajan kako bih ja volela da bude. Imam polip na glasnoj žici koji sam zaradila još pre pet godina, kad je bila korona, ali nema veze, snalazim se.

Tanja se pre intervjua s Božom srela sa čovekom koji joj je pokazao slike iz perioda kad je imala veliku turneju s finalistima prva sezone "Zvezda Granda", odakle je i ona potekla. Gledajući te fotografije, pevačica je otkrila da bi mnogo volela da ima sada te godine i ovu pamet.

- Sad sam videla slike, znači... Fotografije su od pre 22 godine, ja sam tada imala 18 godina. Mnogo sam naučila od tada i jako bih volela da danas mogu da imam te godine, a ovu pamet. Mnogo sam verovala ljudima i tu sam grešila, išla sam svuda srcem i zato sam tako prolazila. Čitav život čovek mora da radi na sebi, ja ne znam dokle više. Danas sam malo opreznija.

1/6 Vidi galeriju Tanja Savić u Nišu Foto: Kurir

Nema vremena za plažu, jahte ne voli

- Ma kakvi. Danas sam se baš žalila jednoj devojci u avionu koja mi je rekla da ja uživam, stalno putujem i tako dalje. Otkrila sam joj da to sve samo tako deluje. Kakvo crno putovanje i uživanje. Dođem, vidim hotel i diskoteku, i to je sve. Od mora nema ništa.

Na Dobrišino pitanje da li zna zašto pevačice odmah potrče na jahte čim stignu na primorje, Tanja je rekla:

- Ma kakva jahta. Mene to smara i umara. Mene to ne zanima. Dok se popnem na jahtu, dok siđem... Ja sam i onako usporena i pospana, pa pašće mrak, gosti bi me čekali na nastupu. Ne znam šta to ljude radi da idu na jahtu. Mislim, dešavalo se, zato i kažem. Desilo se jednom u Majamiju, imali smo jahtu, to je bio haos. I bend me čekao i gosti - kroz smeh se prisetila Savićeva i nastavila:

- Pa ne znam zašto pevačice imaju potrebu da idu na jahte. Lepe su fotografije za Instagram i tako neke svrhe. Mlade devojke i treba da se slikaju i u bikiniju i na jahti. To je super i za neki editorijal ili tako nešto.

Potom joj je Boža dobacio da se na jahti može raditi i "ono drugo", pa se Savićeva zbunila.

- Ne znam na šta misliš, Božo. Ja bih s jahte pecala ribe, volela bih da se negde usidrim i gledam u neku palmu i da dođem sebi. Znači meni treba jahta da budem sama i da me niko ne dira. Voditelj je potom pitao pevačicu kako se ona odmara.

- Kod kuće. Pogled s moje terase, popijem kaficu na miru i u tišini.

U ljubavi se ništa nije promenilo, poručila je ona.

1/6 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Emocionalno spremna

- U ljubavi je i dalje isto. I ta tema je široka. O mom privatnom životu se ne zna više od onoga što ja kažem i to mi baš odgovara.

Novih pesama će biti čim se Tanja oseti spremno da ih otpeva.

- Pa ja imam pet, šest pesama, ali nikako da odem u studio da ih otpevam. Ja volim da budem emocionalno spremna i da donesem pesmu na način na koji sam zamislila. Išla sam tako i pevala, pa me vraćaju. Ma, prosto ne mogu tek tako da odem da pevam. I ovog leta slušamo stare hitove, pa ćemo videti za dalje - kazala je Tanja u razgovoru s Božom.