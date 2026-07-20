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Velika šefica, Milica Mitrović, oglasila se pred sam kraj rijalitija "Elita 9". Naime, večeras od 21 čas će početi finale takmičenja, nakon što su ga mesecima unazad pratili milioni.

Sada je Milica pokazala kako izgleda imanje.

- Spremni smo - Milica je jasno stavila do znanja dok je na svom Instagram nalogu podelila kadrove imanja koje je puno cvetnih aranžmana. Najviše preovlađuju buketi ruža, a perlice i sveće dodatno ovaj kadar čini nestvarnim.

Inače, uživo prenos takmičenja možete večeras pratiti na sajtu Kurira od 21 čas.

Staniju čeka auto od 200.000 evra

Pred spektakularno superfinale "Elite 9" ne prestaju iznenađenja, a pažnju javnosti sada je privukao potez oca jednog od finalista. Naime, otac superfinaliste Dače Virijevića, čuveni Brazilac, odlučio je da pokaže kome pruža podršku, i to na veoma upečatljiv način.

Foto: Printscrean

Kako Pink.rs saznaje, on je za superfinalistkinju "Elite 9", Staniju Dobrojević, po svemu sudeći kupio automobil marke Mercedes, čime je jasno stavio do znanja da navija upravo za nju u borbi za pobedničko mesto.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

Naime, Brazilac je Staniji pazario crnog džipa, marke Mercedes a umesto registracije napisao je njeno ime.

Iako se njegov sin Dača takođe nalazi među finalistima koji se bore za titulu, njegov potez prema Staniji mnogi su protumačili kao otvoreno iskazivanje simpatija i podrške.

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