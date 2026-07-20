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Pred finale Elite 9, Darko Tanasijević je iskreno govorio o svojim poduhvatima, ali se dotakao i aktuelnih rijaliti takmičara. Dao je svoj sud o tome da li će Dane razotkriti tajne Sofije Janićijević, ali je otkrio i da li poseduje dokaze o Staniji Dobrojević i Asminu Durdžićiu.

Po svaku cenu želeo da radi na televiziji?!

U iskrenom razgovoru za Blic, Darko je odgovorio na pitanje da li je istina da je po svaku cenu želeo da radi na televiziji.

- Da. Ajde, reći ću da. Ne znam šta znači po svaku cenu. Mislim, ne po svaku cenu, ali ako se ovo pitanje odnosi na to da li sam stvarno imao,veliku želju da radim na televiziji, jesam.Od malena. Od najranijeg detinjstva nekako sam i vežbao rad pred nekom izmišljenom kamerom i čitao neke vesti i vodio neke nepostojeće emisije. Tako da od malena sam ukazivao interesovanje - priznao je Darko.

1/5 Vidi galeriju Darko Tanasijević Foto: Prinstcreen, Printscreen Instagram

Evo da li je Stanija dobila honorar pre ulaska u Elitu

- Ne. Nekoliko ja znam ne, iako postoje neka razna nagađanja, ko je uzeo neki deo novca unapred i da li se to uopšte dešava. To su stvari koje su samo između učesnika i produkcije televizije. Ali koliko znam za Staniju, apsolutno ne. Ona je ravnopravni i regularni učesnik, kao i svi ostali. Ima i kazne, ima i honorare, pa videćemo, kakav će joj bilans stanja biti po izlasku - priča Darko.

Na pitanje sa li se Stanija Dobrojević izblamirala u ovoj sezoni Elite, Darko je dao svoj sud.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

- Da. Da pojasnim? Pa mislim da se izblamirao svako ko je ko je sebi dozvolio neke situacije i neke oblike ponašanja koji mu možda do sada nisu bili svojstveni ili za koje mi nismo znali. Svako ko je dozvolio sebi da ima neke eksplozivne ishitrene trenutke, ozbiljne psovke, ozbiljne uvrede na televiziji koju gledaju milioni ljudi, neke nasrte i tako dalje. Smatram to smatram blamom. E sada, da li Stanijinim ili, ili ko god da je u pitanju isto bih odgovorio da sam ja unutra i da sam to sebi dozvolio. Smatrao bih da sam se izblamirao, ali nije ona jedina. Mislim, manje više su se svi tamo u nekom trenutku izblamirali - priznaje on, ali isto tako smatra da Asmin nije iskoristio sve žene sa kojima je do sada bio u odnosu.

"Asmin i Maja neće ostati zajedno"

- Ne. Mislim da neće. Mislim da im veza u tom smislu nije dobra i nije izgrađena na nekim zdravim temeljima da bi mogla da bude uspešna u spoljnom svetu. Takođe, mnogo je tu uplitanja kako iz jedne tako i iz druge porodice. Pale su teške reči, teške uvrede i vrlo je onako teško to čuvati i zadržati. A takođe, kada Maja bude izašla iz Elite, biće joj dostupne neke stvari koje nisu bile u eliti, kao što je na primer mobilni telefon, prilika da se čuje sa nekim sa kim je bar do sada uvek želela da se čuje, pa makar i tajno, tako da negde predviđam takav sličan scenario i ovog leta - objašnjava Tanasijević.

Na pitanje da li Asmin Maji služi kao igračka, rekao je sledeće:

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

-Da. Mislim da je prevashodno iz tih poriva ušla, ušla u vezu sa njim, pa i sama ga je nazivala Leo. Leo se zove njena kuče, pa su njega prozivali da od njega napravila kera. Vrlo je bila onako ponižavajuće nastrojena prema njemu dobar deo rijalitija. U međuvremenu verujem da, da ga je zavolela na neki način da joj je postao drag. Zapravo, da je možda više i navika tu u pitanju. Ali da, mislim da ga na neki način gleda kao igračku, jer to je ono donesi ovo, prinesi ovo, ajde sad ovo, ajde nemoj ono. Vrlo onako se ponaša prema njemu kad je on marioneta.

"Dane je vrlo ljut"

Tanasijević smatra da će Dane razotkriti sve Sofijine tajne.

- Da. Hoće zato što je vrlo ljut, vrlo povređen, razočaran, osramoćen, diskreditovan na svaki mogući način od strane nje i u razgovoru poslednjem koji smo vodili, eto, pre svega nekoliko dana, rekao mi je i najavio je zapravo ozbiljno raskrinkavanje Sofijino čim bude izašla iz elite. Kaže, čeka vas cirkus Colorado - kaže, pa dodaje da sledi osveta:

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Privatna arhiva, Printscreen

- Tako je. Ali mogu da vam dovedem Sofiju ovde, ali bojim se da će vam eksplodirati ovaj aparat, da ćete izgubiti posao i emisiju dok ne nabavite novi.

Tvrdi da ima klipove Asmina i Stanije

- Da. Imam. Imam neke njihove privatne snimke koji su u međuvremenu postali javni. Možda imam da iskopam još nešto interesantno, pa ćemo pokazati. O tom po tom - kaže Darko za pomenuti medij.

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