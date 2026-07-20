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Hana Duvnjak ponovo se rasplakala sat vremena pred superfinale Elite 9 jer nije dobila haljinu za spektakularnu noć.

- Dobro je prestani plakati, ideš kod Arije, ja bih izašao u kesi - rekao je Nerio.

- Ja ne bih, hoću jednom u životu da se osećam lepo - jecala je Hana.

Ona je nastavila da plače i zbog frizure jer još nije došla na red kod frizera.

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Dušica pre samog završetka dala svoje mišljenje

Uživo u Nacionalni dnevnik uključila se voditeljka Elite, Dušica Jakovljević, koja ne krije sreću zbog večerašnjeg spektakularnog superfinala, te je otkrila da je za ovu noć najspremnija nego ikada:

- Mislim da sam spremnija nego ikada, moja energija je najveća sada, moram da dam sebe celu, a ne samo ja, nego cela ekipa koja daje svaki atom svoje snage, da sve to izgleda savršeno. Mi se trudimo da oborimo svoje rekorde od prethodnih sezona, jer smo sve druge oborili. - započela je Dušica.

1/6 Vidi galeriju Dušica Jakovljević večeras je u emisiji Amidži šou napravila pravi bum pojavivši se u potpuno drugačijem izdanju Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Videćete večeras koliko je uloženo svega, kolika je dominacija na društvenim mrežama, kolika je gledanost, i naravno koliko se trudimo da ulepšamo život svima - rekla je Dušica.

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