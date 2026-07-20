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Nekadašnja pobednica rijalitija Luna Đogani dala je svoj sud o aktuelnim dešavanjima u rijalitiju "Elita 9", čini nas kraj očekuje večeras u noći između 20. i 21. jula kada ćemo saznati ko je novi pobednik.

Luna je prokomentarisala Stanijin ulatak u rijaliti, budući da je njeno pojavljivanje podiglo ozbiljnu prašinu, ali je otkrila i ko je njen favorit za pobedu.

Ovako je izgledalo kada je Luna pobedila u rijalitiju:

1/7 Vidi galeriju LUNA ĐOGANI JE POBEDNICA ZADRUGE 2: Bila je ljubavnica u prvoj sezoni, pred finale raskinula sa dečkom, a na kraju dobila 50.000 EVRA! (FOTO, VIDEO) Foto: Printscreen

- Najveći utisak je kada je Stanija ušla i sve posle toga - priča Luna.

Bivša pobednica smatra da pobedu zaslužuje Aneli Ahmić, s obzirom na to da je ona prošla kroz težak period.

- Aneli. Mislim da je svašta prošla i, ako mene pitaš, volela bih da zaradi novac i prestane da ulazi u rijaliti - iskrena je Luna za Pink.rs.

1/9 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen

Veštačka inteligencija tvrdi da je ovo pobednik "Elite 9"

Usledio je veliko iznenađenje kada je pred samo superfinale"Elite 9" veštačka inteligencija izbacila matematičke procene za konačan plasman. Prošle sezone je nepogrešivo najavila pobedu Nenada Marinkovića Gastoza, a ove godine je napravila novu pometnju.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković i Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković, Petar Aleksić

Naime, na trećem mestu očekujeStaniju sa 25% glasova, na drugomAneli sa 33% i na prvom Anđela sa osvojenih 42% glasova publike.

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