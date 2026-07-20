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Na superfinale Elite 9 je stigla i Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, koja nije krila razočaranje zbog toga što je iz rijalitija ispala tik pred završnu noć.

Vidno emotivna, Tanja je poručila da smatra da je prema njoj učinjena velika nepravda, ali je najavila da će upravo večeras izneti sve što ima da kaže.

1/7 Vidi galeriju Vanja Prodanović i Tanja Boginja stigle na finale Elite Foto: Kurir

"U kući su ostali nasilnici"

- Prema meni je učinjena velika nepravda. Ispala sam pred samo superfinale, a u kući su ostali nasilnici. Nerio, Hana, Ivan, Matora i Anđelo, oni su za mene favoriti. Svi koji su ostali su nasilnici - rekla je Tanja bez zadrške.

Takmičarka je stigla na veliko superfinale, a već na samom ulasku jasno je stavila do znanja da nije zadovoljna načinom na koji je završila svoje učešće u takmičenju.

1/5 Vidi galeriju Tanja Stijelja Boginja Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink

- Prema meni je učinjena velika nepravda. Večeras ćete čuti šta imam da kažem. Žao mi je što sam ispala, jer sam videla da sam imala ogromnu podršku naroda. Iskreno, očekivala sam da ću biti barem u top pet ili top deset – poručila je ona po dolasku.

Njene reči odmah su privukle veliku pažnju okupljenih, a ostaje da se vidi šta će večeras otkriti i zbog čega smatra da je oštećena tokom takmičenja.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekla:

02:10 Vanja Prodanović, Tanja Boginja Izvor: Kurir

Iza sebe ima tešku životnu priču

Podsetimo, njenog oca i dedu raznela je granata, dok je njena majka preminula na porođaju, tačnije, dok je rađala nju .

Ona je tokom emisije u "Eliti 9" svojevremeno ogolila dušu do koske, te je otkrila cimerima o čemu je reč.

- Mnogo je teško, nisam osetila tu roditeljsku ljubav. Niko ne može da zameni mamu i tatu i to je posebna ljubav, ali eto. Moji roditelji su živeli doba rata, moja sestra i moja mama, a ona je bila trudna sa mnom. Bežali su od rata i strpali su ih u neku sobu, pala je granata i ništa od njih nije ostalo, tada su mi preminuli tata i deda, a mama nije mogla da izdrži tu bol i patnju i dan kada se porodila tada je i umrla - priznala je Boginja i dodala:

1/6 Vidi galeriju Boginja Foto: Printscreen Pink

- Kako sam živela, bolje da me nije rodila. Čula sam da su oni bili baš zaljubljeni par i da niko nikad nije video takvu ljubav, baš su se voleli. Imala sam jednu sliku od roditelja i ne znam da li mi je neko uzeo ili sam je izgubila, ali nemam je više - rekla je Boginja.

Kako je Boginja otkrila, ona ima brata i sestru, a kako je prenosio Pink, reč je o Aleksandri i Savu, koji su već u javnosti govorili o svojim roditeljima i o tome kako je izgledao taj dan kog se nerado sećaju.

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