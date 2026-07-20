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Jedno od najvećih iznenađenja superfinalne večeri rijalitija "Elita 9" svakako su Mina Vrbaški i Viktor Gagić, koji su se, nakon brojnih nesuglasica i turbulentnog perioda, zajedno pojavili na finalu i svima stavili do znanja da su odlučili da pruže novu šansu svojoj ljubavi.

Njih dvoje nisu krili dobro raspoloženje, a odmah po dolasku otkrili su da su rešili da ostave prošlost iza sebe.

- Nisu stvari onakve kakvim su predstavljene. Rešili smo da ostavimo sve loše iza nas - poručili su.

Napravili ozbiljan korak

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

Mina i Viktor su otkrili i da su napravili ozbiljan korak u svom odnosu.

- Prespavali smo noć zajedno- priznao je Viktor, a potom otkrio da je njegova porodica u potpunosti prihvatila Minu.

- Svi prihvataju Minu, moja cela porodica. Porodica nam nije ništa preterano zamerila - rekao je on.

Par je priznao da već razmišlja o zajedničkoj budućnosti, ali da ne želi previše da govori o planovima unapred.

- Planiramo da iznajmimo stan. Ali kada se planira daleko, onda se često izjalovi. Bićete obavešteni - poručili su kroz osmeh.

Na pitanje ko je njihov favorit za pobedu, Mina i Viktor nisu imali dilemu.

- Mislimo da će Stanija odneti pobedu - zaključili su

Viktor Mini nije bio veran

Podsetimo, u emisiji „Pitao bih za druga”, bivša učesnica rijalitija „Elita 9” Rada Todorović iznela je nedavno šokantne tvrdnje o odnosu Mine Vrbaški i Viktora Gagića. Prema njenim rečima, poznato rijaliti prijateljstvo pretvorilo se u izdaju, dok je sam Viktor pokazao da nije bio veran, pokušavajući tajno da osvoji Radu dok je već bio u vezi sa Minom.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški dobila emotivnu poruku od roditelja Foto: Printscreen Pink

Rada je tokom gostovanja kod voditelja Joce Novinara i Stefana Miloševića Pande objasnila kako ju je Mina neprijatno iznenadila i izdala. Iako su se upoznale nekoliko dana pred ulazak u rijaliti i Mina joj se predstavila kao bliska drugarica, situacija se ubrzo drastično promenila. Rada tvrdi da je Mina sve vreme njoj „nabacivala” Viktora, da bi na kraju ona sama započela vezu sa njim.

- Poenta je što je Mina bila moja drugarica, a onda se smuvala s Viktorom kog je nabacivala meni sve vreme. Baš je ružno ispalo s njene strane zato što ako mi se predstavljala kao drugarica onda neću uzeti njenog dečka s kojim je u priči ili s bivšim”.

Pored toga, bivša zadrugarka je otkrila da se nakon izlaska čula sa Viktorovom sestrom, za koju kaže da je predivna devojka i sa kojom je ostala u kontaktu. Njegova porodica, prema Radinim rečima tada, apsolutno ne podržava njegov odnos sa Minom i poručuju da ga u tom ponašanju „ne prepoznaju”.