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Otac Filipa Đukića pojavio se na superfinalnoj večeri Elite 9, gde je bez zadrške govorio o svom sinu. Istakao je da je ponosan što je Filip uspeo da izdrži sve izazove tokom učešća, ali nije krio ni razočaranje pojedinim njegovim postupcima.

- Ponosan sam što je preživeo sve ovo. Međutim, razočaran sam zbog stvari koje iznova radi. Nadam se da će iz svega izvući važnu lekciju - rekao je Filipov otac.

Filip Đukić Foto: Printscreen

"Ja imam samo jednu snajku"

Osvrnuo se i na Filipov ljubavni život, pa kratkom, ali jasnom porukom stavio do znanja kakav je njegov stav.

- Ja imam samo jednu snajku od mog mlađeg sina- poručio je, ne želeći dalje da komentariše tu temu.

Kako će se njihov odnos dalje odvijati?

Filip Đukić Foto: Printscreen

Filip Đukić i Aneli Ahmić poslednjih dana su dosta vremena proveli zajedno, iako je on otvoreno govorio da neće biti u vezi sa njom pošto ima dete, ali kako kaže i dalje je zaljubljen u nju.

Oni su se pre nekoliko dana nakon emisije u kojoj su emitovane poruke porodica odlučili da se osame u njenom krevetu na pabu, pa su sve vreme razmenjivali šale, a osmehe nisu skidali s lica.

Mnoge zanima kako će ovaj odnos da se odvija i da li će nakon završetka najgledanijeg rijalitija u regionu biti zajedno, pa ostaje da ispratimo i vidimo da li će pokušati da budu u ljubavnoj vezi kad se kamere ugase ili će ipak uz kraj sezone staviti tačku i na svoj turbulentan odnos.

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15:21
STARS 605 18.07.2026. Izvor: Kurir TV