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Uoči superfinala Elite 9, voditeljka Dušica Jakovljević je svojim izgledom zasenila mnoge.

Nakon što je na kratko zabrinula gledaoce i povukla se pred sam kraj kako bi napunila baterije, popularna voditeljka vratila se u velikom stilu i priredila pravu vizuelnu grmljavinu na spektakularnom superfinalu.

1/5 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Kurir

Ona je poznata kao neko ko pomera granice stila, a za finalnu noć je odabrala stajling o kom će se bez sumnje pričati mesecima. Ona je studio i pistu pokorila u unikatnom, ultra-glamuroznom bodi-korsetu u boji kože koji je u prvi plan istakao njenu savršenu liniju i naglasio bokove kroz dramatično strukturiran kroj.

Ono što je ostavilo poseban pečat na ovo modno remek-delo jeste neverovatan ručni rad, blistavi kristali i cirkoni presijavali su se, dok su krupni nizovi belih bisera savršeno uokvirili donji deo kostima.

Kao šlag na tortu, voditeljka je dugu plavu kosu ukrasila unikatnim bisernim rajfom koji je zamenio krunu, a ceo izgled je zaokružila vrtoglavo visokim belim platformama.

Povukla se dva dana pred kraj

Podsetimo, popularna voditeljka Dušica Jakovljević iznenadila je javnost kada se hitno oglasila na svom Instagram profilu samo dva dana pred veliko superfinale rijalitija "Elita 9".

"Dragi moji, i pored najveće volje i ogromne energije koju nesebično dajem u svakoj emisiji, za vikend duša mora da puni baterije. Moja želja je bila da se družimo čak sedam noći u kontinuitetu. Srce, mozak i duša su hteli, ali se organizam pobunio. Oporavljam se za superfinale u ponedeljak i grmljavinu koju možemo da priredimo u našoj savršenoj simbiozi" - napisala je Dušica Jakovljević tada.