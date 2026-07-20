"BILO JE SUZA, I TE KAKO" Stanijina majka oštro o Asminu, odmah dobila odgovor od Mustafe: Dve porodice OČI U OČI: Od nas će dobiti...
Majka Stanije Dobrojević je uoči finalne večeri Elite 9 progovorila o Asminu Durdžiću i njegovim uvredama, istakavši da je i te kako bilo suza. U istom studiju bio je i Asminov otac, od kog je dobila odgovor na ono što je iznela o njegovom sinu.
Najpre ju je Darko pitao kako je podnela uvrede na njen račun, ali i na račun njenog pokojnog supruga.
- To je mnogo ružno i to mi je najteže palo. Čemu vređanje ljudi koji nisu tamo? Čemu vređanje roditelja? - rekla je Stanijina mama.
Zatim je objasnila zašto Stanijin brat nije prisutan na finalu.
- Moj sin je sad zauzet i odsutan. Biće priča o tome kasnije. Bilo mu je neprijatno. On ima ozbiljan posao i da sluša takve uvrede, zaista je nepristojno.
Evo šta će se ponašati kad vidi Asmina
Darko je konstatovao da ih je Asmin je najstrašnije vređao, pa ju je pitao kako će se ona ponašati kada ga sretne oči u oči.
- Ja ću se osećati normalno i ponosno, ne znam kako će se on osećati. Zbog toga što smo ga uvek lepo ugostili - kaže ona.
Odgovorila je i na pitanje o Asminovim roditeljima.
- Poznajem ih preko medija. Nažalost, nismo se upoznali. Nisam očekivala ovo, nismo to zaslužili, ali eto desilo se. Bilo je suza, i te kako.
Dobila odgovor od Mustafe
U razgovoru sa voditeljkom Ivanom Šopič, Asminov otac je dao svoj sud o Staniji i svom sinu.
- Stanija je gospođa i dama. Pozdravljam njenu mamu i Maju. Jednom smo se videli. Ja nemam o njima loše mišljenje. Žao mi je što se to desilo i što je spominjao roditelje. Zato će dobiti od nas jedan ukor. Stanijina porodica je divna, nisu nikog uzeli u usta za sve ovo vreme - rekao je Mustafa, vidno razočaran u ponašanje svog sina.