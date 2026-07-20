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Majka Stanije Dobrojević je uoči finalne večeri Elite 9 progovorila o Asminu Durdžiću i njegovim uvredama, istakavši da je i te kako bilo suza. U istom studiju bio je i Asminov otac, od kog je dobila odgovor na ono što je iznela o njegovom sinu.

Najpre ju je Darko pitao kako je podnela uvrede na njen račun, ali i na račun njenog pokojnog supruga.

- To je mnogo ružno i to mi je najteže palo. Čemu vređanje ljudi koji nisu tamo? Čemu vređanje roditelja? - rekla je Stanijina mama.

Foto: Pink Printscreen

Zatim je objasnila zašto Stanijin brat nije prisutan na finalu.

- Moj sin je sad zauzet i odsutan. Biće priča o tome kasnije. Bilo mu je neprijatno. On ima ozbiljan posao i da sluša takve uvrede, zaista je nepristojno.

Evo šta će se ponašati kad vidi Asmina

1/4 Vidi galeriju Majka Stanije Dobrojević Foto: Marko Karović

Darko je konstatovao da ih je Asmin je najstrašnije vređao, pa ju je pitao kako će se ona ponašati kada ga sretne oči u oči.

- Ja ću se osećati normalno i ponosno, ne znam kako će se on osećati. Zbog toga što smo ga uvek lepo ugostili - kaže ona.

Odgovorila je i na pitanje o Asminovim roditeljima.

- Poznajem ih preko medija. Nažalost, nismo se upoznali. Nisam očekivala ovo, nismo to zaslužili, ali eto desilo se. Bilo je suza, i te kako.

Dobila odgovor od Mustafe

U razgovoru sa voditeljkom Ivanom Šopič, Asminov otac je dao svoj sud o Staniji i svom sinu.

Foto: Printscreen Pink

- Stanija je gospođa i dama. Pozdravljam njenu mamu i Maju. Jednom smo se videli. Ja nemam o njima loše mišljenje. Žao mi je što se to desilo i što je spominjao roditelje. Zato će dobiti od nas jedan ukor. Stanijina porodica je divna, nisu nikog uzeli u usta za sve ovo vreme - rekao je Mustafa, vidno razočaran u ponašanje svog sina.