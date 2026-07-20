Slušaj vest

Majka Stanije Dobrojević je uoči finalne večeri Elite 9 progovorila o Asminu Durdžiću i njegovim uvredama, istakavši da je i te kako bilo suza. U istom studiju bio je i Asminov otac, od kog je dobila odgovor na ono što je iznela o njegovom sinu.

Najpre ju je Darko pitao kako je podnela uvrede na njen račun, ali i na račun njenog pokojnog supruga.

- To je mnogo ružno i to mi je najteže palo. Čemu vređanje ljudi koji nisu tamo? Čemu vređanje roditelja? - rekla je Stanijina mama.

Screenshot 2026-07-20 213953.jpg
Foto: Pink Printscreen

Zatim je objasnila zašto Stanijin brat nije prisutan na finalu.

- Moj sin je sad zauzet i odsutan. Biće priča o tome kasnije. Bilo mu je neprijatno. On ima ozbiljan posao i da sluša takve uvrede, zaista je nepristojno.

Evo šta će se ponašati kad vidi Asmina

Majka Stanije Dobrojević Foto: Marko Karović

Darko je konstatovao da ih je Asmin je najstrašnije vređao, pa ju je pitao kako će se ona ponašati kada ga sretne oči u oči.

- Ja ću se osećati normalno i ponosno, ne znam kako će se on osećati. Zbog toga što smo ga uvek lepo ugostili - kaže ona.

Odgovorila je i na pitanje o Asminovim roditeljima.

- Poznajem ih preko medija. Nažalost, nismo se upoznali. Nisam očekivala ovo, nismo to zaslužili, ali eto desilo se. Bilo je suza, i te kako.

Dobila odgovor od Mustafe

U razgovoru sa voditeljkom Ivanom Šopič, Asminov otac je dao svoj sud o Staniji i svom sinu.

Screenshot 2026-07-20 214510.jpg
Foto: Printscreen Pink

 - Stanija je gospođa i dama. Pozdravljam njenu mamu i Maju. Jednom smo se videli. Ja nemam o njima loše mišljenje. Žao mi je što se to desilo i što je spominjao roditelje. Zato će dobiti od nas jedan ukor. Stanijina porodica je divna, nisu nikog uzeli u usta za sve ovo vreme - rekao je Mustafa, vidno razočaran u ponašanje svog sina.

Ne propustiteStarsPOSLE TAKIJA STIGLA I STANIJINA MAJKA SLAVICA! Svi gledaju u njenu brutalnu liniju, a evo šta je imala da poruci: Samo želim da je… (VIDEO)
Stanija Dobrojevic.jpg
Stars"JA IMAM SAMO JEDNU SNAJKU" Otac Filipa Đukića na superfinalu "Elite 9" brutalno o ljubavnom životu sina: Izvući će važnu lekciju...
filip-djukic-1-sonja-spasic.jpg
StarsNAJVEĆE IZNENAĐENJE FINALA "ELITE 9"! Mina Vrbaški i Viktor Gagić zajedno stigli na finale, pa otkrili: Prespavali smo zajedno, planiramo zajednički život
1746d10e-944e-4910-973a-3451c26726fa.jpeg
StarsDUŠICA JAKOVLJEVIĆ UKRALA ŠOU! Voditeljka na superfinalu "Elite 9" zasenila sve! Ekstra kratki minić, biseri, duga plava kosa: Izgleda kao MILION DOLARA (FOTO)
Dusica.png

00:32
Majka Stanije Dobrojević Izvor: Kurir