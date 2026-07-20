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Na imanju u Šimanovcima tokom finala Elite 9, Elitari su bili okupljeni za istim stolom, a ubrzo je počelo večiti sukob između Maje Marinković i Stanije Dobrojević.

- Ja sam šokirana šta jedna dama izgovara, da ćerka opšti sa svojim ocem - počela je Maja o Stanijinim izjavama.

- Ti i tvoj tata se smećari! - odgovorila je Stanija.

1/6 Vidi galeriju Sukob Maje i Stanije u Eliti Foto: Printscreen Pink

- Praviš veštačku frku - kaže Maja.

- Ja sam samo rekla da ste našli pogrešnu žrtvu. Ti si najveće poniženje svom ocu - odgovorila je Stanija, pa joj Maja uzvratila:

- I ti svojoj majci - uzvratila je Maja.

- Mene svinjske glave ne zanimaju, doviđenja - oštro je poručila Stanija.

- Sada sedi dole, budi ponizna. Ostrašćena si zbog svoje prošlosti prema očevima. Stanija ne vadi mog oca iz usta i nije imuna na njega - rekla je Maja

- Taki, sram te bilo, tvoje najveće poniženje je tvoja ćerka! Lepo će Asmin da te postavi na svoje mesto - odgovorila je Stanija

- Ti si babetina koja nema ni kučeta ni mačeta, pa širiš mržnju. Taki te je sigurno otkačio jer ne preferira babetine. Imaćemo dokaze, rekla je da ćerka opšti sa svojim ocem. Videćemo se na sudu! - zaključila je Maja.