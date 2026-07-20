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Uoči finala Elite 9, došlo je do susreta Nenada Macanovića Bebice i majke Teodore Delić nakon što je on ispao iz rijalitija i došao u studio.

Njena majka je vidno razočarana u Bebicu, pa je odmah počela oštro, čim ga je videla u studiju.

Evo kako je izgledalo kada je napustio imanje:

1/9 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica ispao iz Elite 9 Foto: Kurir

- Danas je dan kada treba da zagrlim svoje dete. On je već tri godine sahranjen, ne bih pričala o mrtvacima. Ne želim da ga vidim. Došao je da uništi moje dete. Nek ostavi moju ćerku za vjek vjekova - rekla je, pa nastavila:

- Ona je stesala da bi je on više tukao i ostavljao masnice po njoj. Neka ide ineka bije svoju ćerku, a moja ćerka će odlučiti da li će biti uz porodicu ili sa monstrumom. Ali mislim da je shvatila ona to odavno. Ovakav monstrum se ne rađa - istakla je.

1/6 Vidi galeriju Bebica oči u oči sa Teodorinim roditeljima Foto: Printscreen Pink

- Mene ne interesuje. Teodora će im objasniti mnoge stvari - odgovorio je Bebica.

- Ona te je pokrivala tri godine, a ti si je tukao - optužila ga je Teodorina majka.

- Ja sam o već pričao. Ona će razgovarati sa roditeljima - rekao je Bebica.

"Imamo argumente"

- On je psihopata. Tukao ju je, uhodio ju je, maltretirao i bacao stvari. Mi ćemo njoj malo bolje objasniti šta je on pričao kad ona nije čula - saglasni su njeni roditelji i najavljuju da će biti

- Imam sve zapisano, napismeno, završićeš iza rešetaka. Ona je s njim jer se žrtva nasilnika vraća nasilniku. Imamo argumente, završiće iza rešetaka. Idiote, gade, mamlaze, smrade, nećeš je više nikad videti, marš iz njenog života! - poručila je njena majka.

1/8 Vidi galeriju Roditelji Teodore Delić Foto: Marko Karović

Da li će Teodora po izlasku otići k njemu ili roditeljima?

- I treba da ode roditeljima. Da im objasni sve, ona treba sa njima da priča, pa nek im objasni - zaključio je Bebica.

"Pokušao je da siluje Teodoru"

Podsetimo, Slavica je po dolasku u Šimanovce iznela teške optužbe na njegov račun, te istakla da će učiniti sve da za to odgovara.

- Potrudićemo se da završi u zatvoru zbog zlostavljanja. Teodora će morati da bira između porodice i Bebice - poručila je odlučno.

Tokom razgovora uključila se i Teodorina sestra, koja je bez zadrške podržala stav svoje majke, naglasivši da se u potpunosti slaže sa svim što je iznela.

03:05 Roditelji Teodore Delic Izvor: Kurir

Ni pitanje o Filipu Đukiću nije prošlo bez žestokog odgovora. Slavica je u svom stilu kratko, ali oštro poručila:

Teodora je njega prepustila “analnoj” Aneli Ahmić.