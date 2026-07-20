Slušaj vest

Rada Todorović, bivša učesnica, pojavila se na superfinalu Elite 9 u Šimanovcima i odmah privukla veliku pažnju.

Poznato je da je mlada manekenka svojevremeno napustila rijaliti zbog zdravstvenih problema, a sada je evidentno da izgleda bolje nego ikada.

03:04 Rada Todorović: Ja sam smršala, a ljudi koji su unutra su i dalje debili Izvor: Kurir

Novinari su odmah primetili da pored nje stoji Taki, koji je ovog puta prvi put odbio da daje izjave medijima, ali je delovalo kao da njih dvoje ne razgovaraju. Rada je, međutim, otkrila da među njima nema nikakve zle krvi i da su odnosi potpuno korektni.

Todorovićeva nije štedela reči kada je govorila o aktuelnim učesnicima, poručivši da su “ološi ostali unutra”. U jednom trenutku se okrenula, pokazala zadnjicu i kroz osmeh poručila da je, uprkos prozivkama, uspela da smrša, dok su, kako je rekla, “oni unutra i dalje debili”.

Otkrila je i da bi volela da pobedu odnese Aneli, a šta je imala da kaže o biznismenu, ocu učesnika Dače Virijevića, poslušajte u videu koji se nalazi u ovom tekstu.

Taki besan

Podsetimo, otac Maje Marinković stigao je na finale vidno nerapsoložen i bez zadržavanja je prošao pored okupljenih novinara, ne želeći da daje izjave.

Njegova reakcija nije iznenadila mnoge koji su pratili dešavanja tokom sezone. Majina turbulentna veza sa Asminom Durdžićem mesecima je punila naslovne strane, a njihov odnos obeležili su brojni raskidi, pomirenja i žestoke svađe u koje su često bile uvučene i porodice.

1/11 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir

Na pitanje o aktuelnim dešavanjima i učesnicima, nije želeo da otkriva previše, ali je misterioznom izjavom nagovestio da mu je mnogo toga poznato.

– Ja dobro znam šta ko radi. Vi hoćete cirkus, ja sam ozbiljan čovek. – kratko je poručio Taki, ne želeći da ulazi u detalje.

Njegove reči odmah su izazvale pažnju okupljenih, a mnogi su se zapitali na koga je tačno mislio i da li je ovom izjavom želeo nekome da pošalje skrivenu poruku. Iako nije želeo da otkriva više, njegov komentar bio je dovoljan da pokrene brojne spekulacije među fanovima i prisutnim medijima.

Evo kako je izgledalo kada je Bebica ispao: