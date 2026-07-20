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Na superfinalu Elite 9 pojavio se i Bora Santana koji je razgovarao sa okupljenim medijima, među kojima je bio i Kurir. Tom prilikom, progovorio je o bivšoj ženi, Milici Kemez.

Najpre, priznao je da je razočaran, ali najviše u sebe, ali je i otkrio ko je njegov favorit.

- Razočaran jesam, ali u sebe, ali sve je to prošlost idemo dalje. Zameram sebi što sam preterao i što nisam imao samokontrolu. Dosta učesnika me je razočaralo, najviše me je razočarali što sam sebi dopustio da sa civilnim sektorom imam posla. Voleo bih da pobedi Filip Đukić večeras, glasaću za njega - rekao je.

00:29 Bora Santana Izvor: Kurir

"Stanija je favorit za gerijatriju"

- Stanija je možda favorit za gerijatriju, dosta starijih ljudi gleda i glasa pa možda i glasa. Ako se uključi omladina i urbani ljudi onda bi trebalo Filip da pobedi. Asmin i Maja su držali rijaliti, može se desiti i oni da pobede - rekao je Bora.

"Zvao me je sveštenik"

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Bora se osvrnuo na bivšu suprugu.

- Nisam se čuo sa Milicom, danas me je sveštenik zvao da potpišem razvod da potpišem crkveni razvod. Mene to ne zanima dok ona meni ne potpiše da mogu ja da kupim plac pošto ga prodaje. Ma kakvo pomirenje sa Milicom, ništa joj ne zameram. Ne želim da se svađam sa njom - istakao je.

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