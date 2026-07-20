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Sofiju Janićijević prati skandalozna afera sa Danetom (70), a nakon što je ispala, sačekao ju je otac koji je objasnio kako je podneo sve što se dešavalo dok mu je ćerka bila u rijalitiju.

- Razgovaraćemo kući. Imam mnogo pitanja za nju, ja nisam bio upućen u sve to - rekao je Sofijin otac.

Kaže da nije očekivao da će se Terza i Sofija toliko svađati i vređati, pa dao svoj komentar o njemu.

- On je lik, on je okej, protiv njega nemam ništa - iskren je.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević ispala iz Elite 9 na finalu Foto: Printscreen Pink

Brankica nije došla da sačeka ćerku

Na pitanje zašto Brankica nije došla, rekao je sledeće:

- Ne znam to stvarno. Nismo u komunikaciji - otkrio je.

Tu je Terzin rođeni brat

Nakon svih Sofijinih uvreda na račun njihove porodice, Terzin brat je rekao sledeće:

- Nemam ništa da joj kažem. To je njena sramota - poručio je.

- To je bilo obostrano - pravdala se Sofija.

- Znam, ali nije u redu da se upliću deca - uzvratio joj je.

- Meni je žao, i njemu je žao - iskrena je bila Sofija.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Mene to ne zanima, to vi treba da rešavate, a ne nas da uvlačite. Nisam ni Milici prešao preko nekih stvari, ne mogu ni tebi. Mogu da razumem i zatvoren prostor i sve, ali zamisli da sam ja stalno o tebi govorio ružne reči - rekao je Terzin brat.

- Terza nije nimalo blag na rečniku, uzvraća mi troduplo - kaže Sofija.

Na kraju, Terzin brat je istakao da je odluka čitave njihove porodice takva da im Sofija ne pređe preko praga više, iako i brata krivi za sve što se dešavalo. Takođe, tvrdi da nemaju nikakav komentar na Sofijin odnos sa Danetom, budući da ona Terzi nije ni verenica, ni žena da bi ih to pogodilo.