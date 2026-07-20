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Situacija tokom finala u Eliti 9 se menja iz minuta u minut, a tako je Asmin Durdžić u jednom momentu podignut kao jedan od ugroženih učesnika, te je razgovarao sa voditeljima. Otkrio je kako se nosi sa Majinim uvredama, ali i da li je Stanija bila sa Takijem.

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- Vreme je odavno došlo da se suočim sa majkom. Jedva čekam da vidim i nju i oca i da rešim neke stvari s njima - počeo je Asmin.

Evo kako je situacija bila napeta u tom trenutku:

1/5 Vidi galeriju Asmin govori o Stanijinom odnosu sa Takijem u finalu Elite 9 Foto: Printscreen Pink

- Bole mene reči koje je Maja izgovorila o mojoj porodici, ali me boli i ono što sam ja njoj izgovorio - dodao je.

Da li je Stanija bila sa Takijem

- Ja sam u vezi sa Majom, više verujem Maji. To Stanija nek reši sa Takijem. Moguće da su bili zajedno, neće čovek da slaže. Ni ja ne bih slagao da sam bio s devojkom sa kojom nisam bio - rekao je Asmin.

"Bio sam sa Stanijom u wc"

Podsetimo, nedavno je otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki odlučio je da prekine tromesečnu ćutnju pa je u intervjuu ispričao sve što nije tokom prethodnih meseci.

- Pa dobro, Stanija mene mnogo zna dobro iz nekih drugih stvari. Pa ne znam kako bih se izjasnio, ipak sam jedan džentlmen, ne volim da pričam o svojoj intimi, o svemu, ali ja i Stanija smo imali nešto više od prijateljstva. Družili smo se tako s vremena na vreme kad dođe iz Amerike, tako da je tu bilo nešto svašta između nas. Ipak sam jedan džentlmen, imam žensko dete, pa ne mogu baš da otkrivam sve, ali bilo je tu sve i svašta - ispričao je nedavno za Blic.

Stanija to demantuje, ali Taki je tada rekao da će je podsetiti na to veče.

1/11 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir

- Pa ja kažem da jeste, kako ćeš reći. I Maja je to primetila kad smo bili ovde u jednoj diskoteci, kad je bila velika žurku. Zato kad kaže: “Gde ste, nemamo vas dva sata, da se vratite iz toaleta.“ Tako da ona i gaji neke sumnje, ali to je bila tajna, naravno, to niko ne sme ni da zna niti bilo šta. Ali eto, vidiš da je ona ljubomorna nešto i ona je uvek tražila od mene nešto. Htela je da me uvuče u neki kriminal, tražila je od mene neke stvari, a ja se takvim stvarima ne bavim. Mi smo beogradska deca, o nama se sve zna. Ja ne pijem, ne pušim, ne kockam se, ne drogiram se, ne pijem kafu. Pošto me ona proziva da sam romske nacionalnosti, to nije tačno. Jedan dan ću da vas povedem u Beli Potok da vidite moju familiju. Romi su jedan divan narod, ali ne znam zašto Stanija to da spominje, ona je nasilnica, ona je preljubnica, ona je sve. Radio sam u apoteci pet godina, živeo u Švedskoj kao fudbaler, tamo sam radio i igrao pet godina - rekao je on za pomenuti medij.