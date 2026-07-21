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Po izlasku iz Elite 9, nakon što je izbačen u superfinalu, Luka Vujović se pred novinarskim ekipama osvrnuo na svoje dosadašnje učešće.

Luka je osvojio 18. mesto, a ceo prenos uživo možete pratiti OVDE.

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

- Iskren da budem, bolje da sam ispao u finalu i da sve što su glasali za mene, da su glasali za Anitu. Zato, pozivam ovim putem da glasaju za Anitu. Biće teška borba. Kad ne glasaju za onog koga vole, posle se bune kad im ispadne favorit - istakao je, pa nastavio:

- Ja sam pobednik, jer bilo kako bilo, izlazim kao roditelj, kad god da sam ispao - rekao je.

Takođe, govorio je o odnosu sa Dačom, pa pomenuo i ulazak u Elitu 10.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao.

01:23 Luka Vujović Izvor: Kurir

Mama mu se obratila brutalnim rečima

Podsetimo, samo dva dana pred kraj ovog takmičenja, Luka je dobio video poruku od svoje majke Biljane Vujović, koja nije krila sreću zbog trudnoće Anite Stanojlović.

- Nisam je prepoznao, žena je ostarila... Ja ne mogu da pričam - plakao je Luka.

- Sve je super - dodala je Anita.

- Nije super, radi se o fantaicima i bolesnim ljudima, a znam kroz šta je prošla. Ja znam sa kim sam imao posla i to nije podrška nego fantici koji sve gaze. Ja znam šta je moja porodica pretpela zbog sukoba sa Aneli i sve ću da obijavim. Ja znam šta je moj sin sve dobijao kad je uzimao u usta mog sina i moju bivšu ženu. Moj sin je preko 500 poruka dobio tokom osmice, dobijao je njenu vaginu - jecao je Luka.

- Sad dobija od Anite - rekla je Aneli.

- Mi grešimo i sve što proživi moja majka to je zbog mene. Ja kad bih mogao birao bih da društvene mreže ne postoje. Ja neću da se obazirem, znam da je Anita dobila podršku od cele porodice i svi jedva čekaju da je upoznaju. Nina je izabrala drugog čoveka, a rekli su da će ona biti jedina koja e prihvaćena, a sledeća koja je trudna sa mnom. Kad ona podari unuče to je njihova krv - pričao je Luka.