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Sofija Janićijević je po izlasku iz Elite 9 progovorila pred okupljenim medijskim ekipama o vremešnom Danetu ali i o tatinoj reakciji na njeno ponašanje tokom učešća. Takođe, progovorila je i o pomirenju sa Terzom.

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Najpre, Sofija je odgovorila na pitanje da li se dogodio poljubac između nje i Daneta.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Kako ste vi videli, tako i tumačite - rekla je, a zatim odgovorila da li se kaje zbog nečega.

- Ne kajem se ni zbog čega, samo zbog vređanja Terzine porodice, ali takođe i što je on vređao moju. Uvek se pokajemo na kraju dana, ali kako bi povredili jedno drugo izgovaramo i što treba i što ne treba.

Pomirenje sa Terzom

- Ne postoji šansa za pomirenje. Zato što su jako loše stvari izrečene i sa moje i njegove strane. To nije lepo. Takva veza nema perspektivu - iskrena je Sofija.

1/5 Vidi galeriju Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji Foto: Printscreen YouTube

Najavila tužbe

- Samo da vidim šta je Dane izjavljivao, šta je istina, šta nije i ide na sud. Ono što je istina - Bože moj, šta sad - rekla je, pa nastavila:

- Sve što mi ne bude odgovaralo, svi će biti tuženi. Milica ima gnev i mržnju što je potpuno opravdano. Čekala je da se ovako nešto desi. Ja sam njoj upropastila idilu i ima pravo da se sladi mojim greškama, ne zameram joj. Svako ko mi našteti na bilo koji način ili degradira, biće tužen.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević ispala iz Elite 9 na finalu Foto: Printscreen Pink

O nekretninama koje je Dane trebalo da joj prepiše

Osvrnula se na navode o nepokretnostima i otkrila da je to razlog njenog odlaska u Makedoniju.

- To je razlog mog odlaska u Makedoniju, da mi prepiše sve. Ja sam spavala kod njega, ali njegova kuća je cela u kamerama - objasnila je.

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05:55 Sofija Janićijević 3 Izvor: Kurir

"Da gledam drugu devojku, rekla bih da je ološ"

- Da gledam neku drugu devojku da radi ovo kao ja, rekla bih da je ološ. Ali ja znam da nije bilo ništa između nas dvoje, savest mi je čista. Videli ste moju reakciju - rekla je, pa detaljnije objasnila odnos sa Danetom.

- Dane je bio moja podrška u prošloj sezoni. Slao mi je uplate i poklone. Svaki put je tražio fotografiju sa mnom. Na kraju sam ja emotivno manipulisala i pomislio je da sam se zaljubila u njega. Osetio se povređenim - rekla je.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Privatna arhiva, Printscreen

O susretu sa tatom

Večeras se u studiju Sofija susrela sa ocem, nakon meseci

- Presrećna sam što sam videla tatu. Razgovaraćemo kod kuće. Sigurno nije ponosan na neke moje reči - rekla je.