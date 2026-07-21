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Lepi Mića nije krio veliko razočaranje nakon što je napustio “Elitu” tik pred superfinalnu noć.

Poznat po tome da bez zadrške iznosi svoje mišljenje, u razgovoru za Kurir otvoreno je govorio o takmičarima koji su izborili plasman u finale, poručivši da nikako ne može da se pomiri sa ishodom glasanja.

1/5 Vidi galeriju Lepi Mića na finalu Elite 9 Foto: Kurir

Posebno ga je iznenadilo to što su pojedini učesnici, kako tvrdi, dobili veću podršku publike od njega, a među njima je izdvojio Hanu Ružanji. Mića smatra da je ova sezona donela potpuno drugačije kriterijume i da publika danas nagrađuje ponašanje koje on ne može da razume niti da opravda.

- Narod je pokazao šta želi i šta voli. Ovo je najgora sezona. Ne kupaju se i aljkavi su, a to su superfinalisti. Možda me je koštalo to što sam podržao Aneli, ali sam itekako rekao da je Filip njena najveća greška. Dame i gospodo, ovo nije ništa šta sve mogu da kažem o njima.Malopre je Bebicina majka rekla da će mu izvaditi grkljan. Ko je ta budala, a narod glasa za njih. A ja sam loš jer psujem. Više pregleda ima moja jutrošnja nominacija nego sve njihove priče prethodnih dana. Kako je moguće da Hana ima više glasova od mene? Nerio je došao u Elitu da se odrekne majke, a Hana je došla u Elitu da kaže kako je Nerio imao aferu sa trans osobom. Ništa tu nije okej - iskreno je objasnio Lepi Mića.

Novac kao motiv

Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, godinama je jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih rijaliti programa. Od 2013. godine gotovo je neizostavan učesnik televizijskih formata u Šimanovcima, zbog čega ga mnogi smatraju pravim rijaliti veteranom.

Kako se godinama spekuliše, njegov glavni motiv za ulazak u rijaliti jeste finansijska zarada.

Prema navodima, sa produkcijom je dogovorio honorar od 1.200 evra na nedeljnom nivou, što ga svrstava među bolje plaćene učesnike.

Sva lova ide ženi

Zanimljivo je da Lepi Mića sav novac koji zaradi predaje svojoj supruzi, sa kojom je u braku dugom 33 godine.

Ističe da mu je upravo ona najveća podrška i da potpuno razume da je rijaliti njegov posao, iako joj ponekad zasmeta kada psuje pred kamerama.

Kada su u pitanju planovi za budućnost, Mića je muzičku karijeru ostavio po strani i ne planira "rijaliti penziju".