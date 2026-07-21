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Luka Vujović nije krio emocije nakon izlaska iz superfinala “Elite”. Posle meseci provedenih u rijalitiju, susret sa najbližima potpuno ga je slomio, a posebno emotivan trenutak dogodio se kada mu je u zagrljaj potrčala Anitina prijateljica Tamara Radoman. Luka nije uspeo da zadrži suze radosnice, pa je svima bilo jasno koliko su ga preplavile emocije nakon završetka velikog finala.

Vidno dirnut, Luka je nakon izlaska sumirao utiske iz rijalitija, govorio o svemu što je preživeo tokom učešća, ali se osvrnuo i na odnos sa Anitom Stanojlović. On je progovorio i o planovima za budućnost, uključujući i mogućnost da svoju ljubav uskoro krunišu veridbom.

Tom prilikom, progovorio je o mogućem imenu za bebu. Budući da se pojavila vest da će se zvati Kruna, ako je devojčica, Luka je rekao sledeće:

- Ma nema šanse Kruna, prelepo ime, ali ne. Noa ili Aleksej će biti - otrkio je on.

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01:39 Luka Vujović se rasplakao Izvor: Kurir

- Iskren da budem, bolje da sam ispao u finalu i da sve što su glasali za mene, da su glasali za Anitu. Zato, pozivam ovim putem da glasaju za Anitu. Biće teška borba. Kad ne glasaju za onog koga vole, posle se bune kad im ispadne favorit - istakao je, pa nastavio:

- Ja sam pobednik, jer bilo kako bilo, izlazim kao roditelj, kad god da sam ispao - rekao je.

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

Mama mu se obratila brutalnim rečima

Podsetimo, samo dva dana pred kraj ovog takmičenja, Luka je dobio video poruku od svoje majke Biljane Vujović, koja nije krila sreću zbog trudnoće Anite Stanojlović.

- Nisam je prepoznao, žena je ostarila... Ja ne mogu da pričam - plakao je Luka.

- Sve je super - dodala je Anita.

- Nije super, radi se o fantaicima i bolesnim ljudima, a znam kroz šta je prošla. Ja znam sa kim sam imao posla i to nije podrška nego fantici koji sve gaze. Ja znam šta je moja porodica pretpela zbog sukoba sa Aneli i sve ću da obijavim. Ja znam šta je moj sin sve dobijao kad je uzimao u usta mog sina i moju bivšu ženu. Moj sin je preko 500 poruka dobio tokom osmice, dobijao je njenu vaginu - jecao je Luka.