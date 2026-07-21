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Uroš Stanić nakon ispadanja iz finala Elite 9 nije krio razočaranje zbog svega što je doživeo tokom učešća. Istakao je da će pravdu potražiti na sudu, govorio o zdravstvenim problemima koje, kako tvrdi, ima zbog sukoba u rijalitiju, ali i poručio da iz svega izlazi uzdignute glave, uveren da je ostao dosledan sebi.

Najpre, pokazao je dokumenta koja ima kod sebe.

- Ovo su dokumenti o probušenoj bubnoj opni, o udarcima i povredama nosa. Sve su ovo policijske, advokatske i lekarske izjave za sve što sam pretrpeo od Asmina, Stanije i Maje, a pretrpeo sam ozbiljno nasilje - kaže Uroš.

1/7 Vidi galeriju Uroš Stanić po izlasku iz Elite 9, finale Foto: Marko Karović

Kako tvrdi, pravdu će potražiti pred nadležnim institucijama i od svojih planova ne namerava da odustane.

- Stanija, Asmin i Maja će biti na sudu i tamo ću tražiti pravdu za batine koje sam dobio od njih.

Govoreći o svom učešću, Uroš je istakao da mu je najteže pao, kako kaže, fizički obračun sa pojedinim učesnicima, a posebno se osvrnuo na Staniju Dobrojević.

- Bilo je turbulentno, teško, borbeno, ali sam izdržao sve jako velike sukobe. Stanija me je brutalno tukla i čak je rekla da bi me tukla dok ne bih bio mrtav. Eto, to je buduća pobednica Stanija Dobrojević. Pokazala je ko je i šta je. Pokazala je da je nasilnica. Došla je u rijaliti da se opere od etikete ljubavnice.

Foto: Printscreen Pink

Nije štedeo ni ostale učesnike sa kojima je tokom sezone imao žestoke sukobe, dok je za jednog cimera imao samo reči hvale.

- I Asmin i Aneli su folirantni, blam roditelji. Samo je Janjuš bio uz mene svih deset meseci.

Na kraju je otkrio da ga očekuje period lečenja i oporavka, kao i da će zbog svega što je preživeo potražiti i stručnu pomoć.

- Oštećena mi je bubna opna, vrat i nos. Moraću da idem na intervenciju. Moraću da potražim i psihoterapeuta. Nisam se branio jer nisam osoba koja udara, nisam nasilan, a oni su takvi kakvi jesu - objasnio je Uroš.

Detaljnije pogledajte u prilogu ispod:

03:05 UROŠ STANIĆ PROGOVORIO O ZLOČINIMA KOJE JE PRETRPEO Izvor: Kurir